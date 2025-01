Összességében a lakás értékének akár 90 százalékát is elérheti a felvehető hitelösszeg. Ezen kívül a jövedelemarányos törlesztőt tekintve is kedvezőbb limit alkalmazása vált lehetővé, ami annyit tesz, hogy a bér 60 százaléka is költhető hiteltörlesztésre zöld hitelcél esetén.

A money.hu szakértői utánanéztek, hogy a hazai bankok közül melyek azok, amelyek alkalmazzák már ezeket az új, megengedőbb limiteket.

A vizsgált pénzintézetek közül a K&H-nál a 60 százalékos jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) szabályt már alkalmazzák energiahatékony lakások esetén, de azt minden esetben egyedi elbírálás alapján határozzák meg, hogy növelik-e a fedezet hitelezhetőségét 80% fölé. Tehát a 10 százalék önerő melletti hitelezés nem alapértelmezett ezeknél az ügyleteknél.

Az MBH abban az esetben nyújt az új szabályoknak megfelelő hitelt, amennyiben a felvenni kívánt kölcsön célja:

új lakás vásárlás

új lakóingatlan építés

használt lakás vásárlás

korszerűsítés (amennyiben a hitel célja a lakás energiamegtakarítási célú felújítása)

Nincsen lehetőség 90 százalékos finanszírozásra vegyes hitelcél esetében, vagyis, ha a lakásvásárláshoz felvett kölcsönből egy olyan ingatlant vennénk, ami nem felel meg az energiahatékonysági előírásoknak, vagy a lakásvásárlás mellett egy felújítási hitelt is szeretnénk, hogy a felújítással tegyük energiatakarékossá az ingatlant. Amennyiben a hitelcél a lakás korszerűsítése, akkor egy 180 napnál nem régebben készült energetikai tanúsítványt kell benyújtani a jelenlegi állapotról.

Az Erste Bank ügyfelei akkor igényelhetik a zöld lakásokra vonatkozó hitelt a kedvezőbb szabályokkal, ha az ügyletbe csak 1 darab fedezet kerül bevonásra, ami a célingatlan. Ha a célingatlan nem fedezet, vagy az ügyletbe egynél több fedezet kerül bevonásra, akkor nem finanszírozható 90 százalékig az ügylet.

A CIB Banknál január 17-től igényelhető lakáshitel az energiahatékony ingatlanokra vonatkozó új szabályozással. Az OTP és Raiffeisen esetében még nem került bevezetésre az új JTM és finanszírozási limit alkalmazása az energiahatékony lakásokra vonatkozóan. A money.hu információi szerint az OTP-nél még januárban, míg a Raiffeisen Banknál február közepére, végére várható az új szabályok szerint történő hitelfelvétel lehetősége.