Egy friss közvéleménykutatás szerint Németországban egyre kevesebben hisznek abban, hogy Ukrajna képes megnyerni a háborút a Nyugat által szállított fegyverekkel. A ZDF pénteken közzétett Politikai barométerből kiderül, hogy a lakosság mindössze nyolc százaléka várja Ukrajna győzelmét, szemben a 2023 augusztusában mért 21 százalékos aránnyal. Nőttek a félelmek azzal kapcsolatban is, hogy Európában katonai konfliktus lesz, amelyben a Bundeswehr is részt vesz. A novemberi 39 százalék után most 53 százalék aggódik amiatt, hogy a német haderő háborúba kerül, ezért a többség támogatja, hogy több pénz kell a fejlesztésére – idézi a Berliner Zeitung