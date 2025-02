Drága a valódi, hitelesített, a rendőrségi VÉDA-rendszerbe bekötött lézeres sebességmérő berendezés, ezért

több önkormányzat is arra szokott rá, hogy magát a tényleges sebességmérő készüléket nem vásárolja meg, csak a dobozát teszi le az út mellé.

De még ez sem olcsó mulatság: még így is bruttó 5-6 millió forintba kerül az előkészítés, az oszlop betonozás, az elektromos hálózatra kötés, és persze maga a doboz, ami alkalmas arra, hogy akár valóban bele is lehessen tenni a kamerát - mutat rá a Trafffix.hu blogja.

Ebben a műfajban szerintük Magyarországon az eddigi legjobb alighanem a Medirlab cég terméke, a Traffipack, ami még akkor is képes hatásosan eljátszani, hogy élesben bünteti a gyorshajtókat, amikor valójában nincs is benne a rendőrökhöz bekötött rendszerelem.

Ez a cég gyártja egyébként a Véda-rendszerbe beköthető igazi Trafficapture mérőt is.

Az áltraffipaxot kihelyezésének egyébként a szakértők szerint van kézzelfogható haszna.

Az Ésszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület hivatalos álláspontja szerint a közlekedésbiztonsági szempontból valóban veszélyes helyre telepített, táblával előjelzett fix sebességmérő, akár igazi, akár álca, kiváló eszköz arra, hogy a járművek sebességét indokolt esetben ténylegesen a biztonságos szintre csökkentse.

Ami pedig az autósokat illeti: sokan azért felismerik, hogy nincs kamera az út menti dobozokban és egy idő elteltével figyelmen kívül hagyják a berendezést. De erre is van válasza az önkormányzatoknak: vásárolnak igazi kamerát is, amelyet hol itt, hol ott helyeznek el a traffipax dobozokban.