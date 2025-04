A szlovák belügyminiszter közölte, hogy katonai és rendőri egységeket bevonva országos ellenőrzéseket indítanak, különösen a nagyobb állattartó gazdaságokban.

Mivel beigazolódott a gyanúnk, hogy azokat az intézkedéseket, amelyek ma érvényben vannak, a nagygazdaságok gazdái és tenyésztői gyakran nem tartják be, kénytelenek vagyunk 10 kilométeres sugarú körben úgynevezett belépési ellenőrzéseket bevezetni a hat járványkitörési körzetben

– fogalmazott Matúš Šutaj Eštok.

Hozzátette, hogy összesen 93 nagygazdaságban vizsgálódnak.

A belépési ellenőrzések a belügyminiszter szerint két hétig tartanak majd Szlovákiában és már hétfőtől megkezdődnek.

A gazdaságokban közvetlenül a fertőtlenítést ellenőrzik és azt is, hogy illetéktelenek ne lépjenek be, illetve ne szállítsák el titokban a párosujjú patásokat.

A fertőtlenítést az előírások értelmében nemcsak a járművek be- és kilépésénél kell elvégezni, hanem az arra jogosult személyek be- és kilépésénél is, beleértve a ruházatukat is. Mindezt ellenőrizni fogják a kivezényelt állategészségügyi ellenőrök, rendőrök, katonák és pénzügyőrök - számolt be a pozsonyi Új szó.

A hadsereg jelenléte a helyzet súlyosságát is jelképezi, jóllehet a szlovákiai főállatorvos közölte: eddig több mint 300 tenyészetben végeztek ellenőrzést, és egyikben sem erősítették meg a ragadós száj- és körömfájást.

Eközben Magyarországon is szigorították az állattelepek és a megsemmisítő telepek ellenőrzését a hatóságok, miután többen engedély nélkül léptek be a hatóságilag lezárt területekre, sőt, az egyikről egy fertőtlenítőszivattyút is elloptak.