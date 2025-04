Az orvoshiány menti meg a bepiált, jogsi nélkül száguldozó berettyóújfalui szakorvost

Nagy szükség van a bíróság szerint az egészségügyben arra a berettyóújfalui szakorvosra, aki ittasan száguldozott a rendőrök elől húsvéthéfőn, és menekülése közben balesetet is okozott. A hatvanas férfi egyébként nem ismeretlen a rendőrök előtt, jogosítványát 2017-ben be is vonták, azóta nem volt ideje új vizsgát tenni.