A száj- és körömfájás (FMD) továbbra is komoly fenyegetést jelent a mezőgazdasági állattartásra, különösen akkor, ha a vadállomány is érintetté válik – figyelmeztet a Drávamenti Szarvas Földtulajdonosi Vadásztársaság vadászati és vadgazdálkodási vezetője Hohmann Endre.

A szakember az Agroinformnak elmondta: a rendkívül fertőző, vírusos eredetű betegség nemcsak a háziállatokat, mint a szarvasmarhát, juhot, sertést és kecskét, hanem

a vadon élő párosujjú patásokat, így a szarvasokat és vaddisznókat is megfertőzheti.

Bár a vadon élő állatoknál gyakran enyhébb lefolyású a betegség, mégis jelentős járványügyi kockázatot jelentenek. Ugyanis például

a vaddisznók kifejezetten veszélyes hordozók, mivel nagy területeket járnak be, és gyakran érintkeznek fertőzött anyagokkal, így szennyezett takarmánnyal vagy vízforrásokkal.

A vírus nyállal, ürülékkel, testnedvekkel terjed, és eszközök, ruházat, lábbeli révén is bekerülhet az állattartó telepekre. Emiatt a járványvédelmi intézkedések betartása a vadgazdálkodásban is elengedhetetlen. Hohmann Endre hangsúlyozta, már most érezhetők a gazdasági hatások:

a vadhús-felvásárlási árak esnek, az osztrák vendégvadászok pedig sorra mondják vissza foglalásaikat az őzbakvadászati szezonra.

A vad- és a háziállat-állomány közötti kapcsolat minimalizálása kulcsfontosságú, amit kerítésekkel, szigorú higiéniai szabályozással lehet biztosítani. Ugyanakkor az online térben terjedő videók tanúsága szerint a föld fölé került tetemekhez ragadozók, például rókák vagy sakálok is hozzáférhetnek, akik potenciálisan továbbvihetik a vírust – figyelmeztetett a szakember.

"Bár az FMD-vírus emberre nem veszélyes, az ember közvetítő szerepe nem elhanyagolható. Ruházatán, cipőjén, vadász- vagy túrafelszerelésén keresztül átviheti a fertőzést egyik helyről a másikra. Éppen ezért a vadászoknak, túrázóknak és vadhúsfeldolgozóknak fokozott higiéniai figyelemmel kell eljárniuk járványos időszakokban, hogy elkerüljék a kórokozó terjesztését"

– zárta az Agroinformnak adott nyilatkozatát a vadászati és vadgazdálkodási vezető.