Több mint 30 ezer utas utazási tervei kerültek veszélybe, miután a Ryanair bejelentette:

170 járatát kénytelen törölni a közelgő franciaországi sztrájk miatt.

A döntés a légitársaság közlése szerint a csütörtöki nap folyamán kezdődő és pénteken is folytatódó munkabeszüntetésre válaszul született, amely nemcsak Franciaországon belüli, de azon áthaladó légiforgalmat is érinti.

Az iparág legnagyobb európai szereplőjeként ismert, fapados légitársaság azt követően hozta meg a döntést, hogy a francia hatóságok 40 százalékos járatcsökkentést kértek a pénteki napra a párizsi repülőtereken. A sztrájk hatása azonban jóval túlmutat a francia főváros határain: érintetté váltak többek között

a Nagy-Britanniába,

Görögországba,

Spanyolországba

és Írországba

közlekedő járatok is, amelyek Franciaország légterén haladnának át.

A légitársaság vezérigazgatója, Michael O’Leary évek óta harcol az Európai Unió szintjén egy átfogó légiforgalmi reformért. Szerinte tarthatatlan, hogy a légiforgalmi irányítók sztrájkjai rendszeresen megbénítják az európai légi közlekedést. A mostani akciót O’Leary egyenesen „rekreációs sztrájknak” nevezte, ezzel is kifejezve elégedetlenségét és frusztrációját a kialakult helyzettel kapcsolatban.

A Ryanair eddig is rendszeresen bírálta a francia légiforgalmi sztrájkok miatti fennakadásokat, és egy uniós szintű megoldás szükségességét hangsúlyozta, amely biztosítaná, hogy az átrepülő járatok legalább zavartalanul közlekedhessenek. Most azonban ismét bebizonyosodott: egyetlen ország belső konfliktusa is képes több ezer kilométeren át érezhető láncreakciót elindítani az európai égbolton.