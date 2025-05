Michael O’Leary, a Ryanair régóta hivatalban lévő vezérigazgatója, akár 100 millió eurós bónuszt is bezsebelhet, ha a cég részvényei továbbra is 21 euró felett maradnak – számolt be az Euronews. A részvények május 2. óta stabilan tartják magukat ezen a szinten, hétfőn például 23,8 eurón álltak – ha a hét végéig kitartanak, teljesül a bónusz egyik fő feltétele.

A vezérigazgató mindeközben védelmébe vette a tetemes prémiumot.

Úgy gondolom, hogy kivételes értéket teremtünk a Ryanair részvényesei számára egy olyan korban, amikor a Premier League futballistái és menedzserei évi 20–25 millió eurót keresnek

– nyilatkozta.

A Ryanair pénzügyileg valóban erős évet zárt: 1,6 milliárd eurós nyereséget könyveltek el, emellett 750 millió eurós részvény-visszavásárlási programot is bejelentettek, amely tovább erősítette a részvényárfolyamot. Elemzők szerint éppen ez a visszavásárlás segítheti hozzá O’Leary-t a rekordösszeghez, hiszen a részvényárfolyam így nagyobb eséllyel marad a bónuszhoz szükséges szint felett.

Az utasok azonban kevésbé elégedettek. A vállalatot egyre több kritika éri a kabinok állapota, a szűk ülőhelyek, a silány fedélzeti szolgáltatások és a „rejtett” extra díjak miatt – például a kézipoggyászok, az ülésválasztás vagy a beszállókártyák nyomtatása kapcsán.

A Ryanair ráadásul 2025-re jegyáremelést jelentett be, ami várhatóan még tovább borzolja majd az utazók kedélyeit.

O’Leary bónusza tehát egyszerre jelképe a cég pénzügyi sikerének és a vele kapcsolatos megosztó megítélésnek: miközben a részvényesek örülhetnek, az utasok és a jogvédő szervezetek egyre hangosabban kérdőjelezik meg, hogy a Ryanair jó irányba halad-e.