A posztoló szerint egy programozással foglalkozó Subredditen állították azt felhasználók, hogy egy programozó ma Magyarországon meg tud keresni nettó 2 millió forintot is egy hónapban. Ennek apropóján arra szerette volna megkapni a választ, hogy milyen munkával és végzettséggel lehet ma ennyit hazánkban keresni.

A válaszadók között akadt egy fogorvos, aki elmondta, magánpraxis nélkül valóban „simán” megkereshető ennyi pénz.

Ez egyébként a kommentelők között igen nagy vitát is váltott ki abban a kérdésben, hogy az egészséget valóban szolgáltatásként kell-e kezelni, és nem pedig jognak. A fogorvos ugyanakkor egyebek mellett azzal érvelt, hogy az évekig tartó egyetem mellett gyakorlatot, esetleg szakvizsgát is kell szereznie, nem beszélve a továbbképzésekről, ami 50-60 ezer, de olykor 200-300 ezer forintba is kerülhet.

Hozzátette, hogy a legjobb kurzusok ugyanakkor milliós nagyságrendűek is lehetnek.

Egy másik komment szerint ha programozásról van szó, akkor legfeljebb azzal kereshető meg milliós összeg, ha nagyon specifikus területen dolgozik és nagy szaktudással rendelkezik valaki. Illetve ha egyéni vállalkozóként külföldre dolgozik.

Egy másik hozzászóló úgy látja, hogy egy multinacionális cégnél a magyar telephely vezetősége, ideértve a pénzügy, a HR, a marketing és a termelés vezetését is, bónusszal együtt megkaphat ennyi pénzt, azonban egy gyárigazgató vagy general manager ennek a dupláját is megkaphatja.

Más diplomás területeken is megfizetik a munka árát

A Forbes egy korábbi cikkében részletesen kifejtik, miért kerül átlagosan 15-20 ezer forintba egy 40-60 perce pszichológiai konzultáció. Ez a cikk jól átültethető egy általános analógiára is, ami arra mutat rá, hogy egy diplomával rendelkező szakember, akinek a munkája folyamatos továbbképzést és akár egy évtizednyi felsőoktatásban tanulást igényel, mit is kalkulál bele a tarifáiba.

A pszichológia példájánál maradva, a cikknek megfelelően, az állam legtöbbször csak az alap- és a mesterképzést finanszírozza, ha egyáltalán. Onnantól azonban magunkra vagyunk utalva. A pszichológiánál, ahogy például az általános orvosnál is, nem áll meg a képzési folyamat 5-6 év tanulásnál. Ezt szakképzés követi, ami szakmától függően változhat.

A pszichológia esetében a cikk szerint ez klinikai szakpszichológusi szakképzés esetén 4 évet, a Pécsi Tudományegyetem egész konkrétan 400 óra elméletet és 900 óra gyakorlatot jelent. Mindez viszont már önköltséges, alsó hangon 2-3 millió forintba kerül.

A szakképzésre épülő, 2-3 éves szint a pszichiáter szakorvosok (azaz nem rezidensek és nem is szakorvos jelöltek), valamint a klinika szakpszichológusok számára a pszichoterapeuta képzés, de egyéb szakorvosoknak, neuro-szakpszichológusok és alkalmazott egészségpszichológusok is elvégezhetik 3 év alatt. Ez a Semmelweis Egyetemen több mint 150 óra elméletet és 700 óra gyakorlatot jelent, a költsége pedig szintén 2-3 millió forint a Forbes szerint.

Emellett még egy 2-5 éves módszer-specifikus képzést is elvégezhetek a pszichológusok, amely szintén milliós nagyságrendekbe és további legfeljebb 5 év tanulásba telik.

Mindezeken felül azonban, képzési szinttől függően többszáz óra önismeretben és szupervízióban kell a szakembereket részt venniük. Ezeknek az óradíja nagyjából annyi, mint egy pszichoterápiás konzultációé.

Aki tehát mindezen a képzésen végig akar érni, annak 8-12 évébe és akár 6-8 millió forintjába is fájhat mindez – írja a lap.

Átlag alatti indulás

A pszichológia a második legnépszerűbb alap- és osztatlan képzések egyiek volt tavaly, melyet a jogi kar, az ápolás és betegellátás, a kereskedelem és marketing, a mérnökinformatikus, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus, a gépészmérnök és az általános orvos követnek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) január végén tette közzé, hogy 2024 novemberében 695 100 forint volt a bruttó átlagkereset, ami 11,9 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát.

A továbbtanulási sorozatunkban a tíz legnépszerűbb szak által kínált pályaelhelyezkedési lehetőségekkel is foglalkoztunk, így a bruttó 600-650 ezer forintos fizetést kínáló óvodapedagógiával, valamint a bruttó 500 ezer forintos kezdőfizetést kínáló mérnökinformatikával, ahol gyorsan előre is lehet lépni.

A frissdiplomás kereskedelem és marketing szakosok szintén bruttó 600 ezres, míg a kezdő jogászok bruttó 350 és 450 ezer forint közötti fizetéssel indulhatnak neki a pályának, attól függően, hogy a fővárosban vagy vidéken helyezkednek el. Érdekesség, hogy nagy a kereset az állatorvosok iránt is, akik akár 500-700 ezer forintot is megkereshetnek.