Valerie Rodriguez tíz éve dolgozik humánerőforrás-igazgatóként, és a Business Insider cikkében azt írja, hogy leginkább azzal tudunk kitűnni a munkahelyünkön, ha például módot találunk arra, hogy innovatívak legyünk, valamint ha nem csak a problémákkal, hanem a megoldásokkal is az asztalhoz állunk. Ugyanakkor vannak olyan dolgok is, amiket egyáltalán nem szabad megtenni.

A HR-igazgató szerint az első és legfontosabb, hogy ne osszunk meg túl sokat magunkból a munkahelyünkön. A szakértő úgy véli, mivel napi 8 órát töltünk a kollégáinkkal, könnyű elkényelmesedni köztük, ugyanakkor mindig szem előtt kell tartanunk, hogy ők nem a barátaink.

Kifejtette: azért sem szabad túl sokat megosztanunk magunkból, mert ez lehetőséget ad a kollégáinknak, hogy döntéseket hozzanak helyettünk.

A második legfontosabb Rodriguez szerint, hogy nem szabad túl szerénynek lenni a munkahelyünkön. Úgy véli, lehetünk empatikusak és kedvesek, ugyanakkor nem szabad hagyni, hogy átgázoljanak rajtunk és nem szabad az utolsó helyre tenni magunkat másokhoz képest. Tapasztalatai szerint a munkánk nem magáért beszél, ha nem állunk ki magunkért, akkor más sem fog.

Azonban a harmadik legfontosabb Rodriguez szerint az, hogy soha nem szabad túl sokáig maradni a céges rendezvényeken.

Meglátásai szerint ez több negatívummal jár, mint pozitívummal, melyek abból fakadnak, hogy bár a kollégáinkkal vagyunk, de nem irodai környezetben. A problémát sokszor a túlzásba vitt alkoholfogyasztás okozza, ugyanakkor más esetben éppen az jelenthet problémát, hogy a résztvevők nagyon is józanok és így hoznak rossz döntéseket. Másnap pedig az irodában elkezdenek pletykák terjengeni.

Így, ha józanok is vagyunk és nem is csinálunk semmi rosszat, ám ha észre is veszünk valamit, akkor nagy valószínűséggel a HR vagy a jogi osztály keresni fog bennünket.

A szakember szerint mindezekre tekintettel néhány óránál több időt nem érdemes eltölteni a céges rendezvényeken.