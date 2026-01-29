Az Atlanti-óceán felől érkezett vihar szerdán reggel ért partot mintegy 170 kilométer óránkénti széllökésekkel. Lisszabontól északra egy jármű sofőrje vesztette életét egy kidőlt fa miatt. Az északabbra található Carvide településen egy embert egy szél által felkapott fémlemez talált el, egy másikat részben összeomlott háza temetett maga alá. Silves közelében egy holland állampolgáságú nőt találtak holtan a víz alá merült autójában. Az ötödik halálozást Marinha Grandéból jelentették a városi hatóságok.

A szél által kicsavart fák és a heves esőzések következtében megáradt folyók és a havazás miatt megbénult a vasúti és közúti közlekedés. Iskoláknak kellett bezárniuk és az RTP szerint ideiglenesen hozzávetőleg egymillió háztartás maradt áram nélkül.

A vihar időközben átvonult keleti irányba Spanyolország felé, ahol a helyi hatóságok havazásra, a partokon pedig magas hullámokra adtak ki riasztást. Az Aemet spanyol meteorológiai szolgálat Ibiza szigetén 90 kilométeres óránkénti széllökésekre figyelmeztetett.