A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek: január 1-jétől 7 százalék, július 1-jétől további 3 százalék béremelés valósul meg – jelentette be Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Hozzátette, hogy emellett a postások munkájának elismeréseként:

2025 decemberében bruttó 100 ezer forint extra egyszeri kifizetés történt;

2026 márciusában pedig további bruttó 150 ezer forint érkezik a teljesítmény elismeréseként.

Jelentősen nő a béren kívüli juttatás is:

a cafeteria keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra emelkedik.

Nagy Márton azt írta, a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre.