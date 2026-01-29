A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek: január 1-jétől 7 százalék, július 1-jétől további 3 százalék béremelés valósul meg – jelentette be Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Hozzátette, hogy emellett a postások munkájának elismeréseként:
- 2025 decemberében bruttó 100 ezer forint extra egyszeri kifizetés történt;
- 2026 márciusában pedig további bruttó 150 ezer forint érkezik a teljesítmény elismeréseként.
Jelentősen nő a béren kívüli juttatás is:
- a cafeteria keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra emelkedik.
Nagy Márton azt írta, a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre.
