Szerdán nem sokkal 12 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Pacsán egy házaspárt megkéseltek.

A német állampolgárságú 66 éves férfira holtan találtak rá családi házukban, 70 éves, szintén német állampolgárságú feleségét pedig életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol megműtötték.

Sznopek Veronika szóvivő közlése szerint a rendőrség még éjszaka körözést adott ki egy 63 éves német állampolgár ellen, akit csütörtökre virradóra elfogtak. A férfi megalapozottan gyanúsítható a szerdai, pacsai emberöléssel. Csütörtök reggel még tartott az elszámoltatása - tette hozzá.

Úgy tudni, hogy a gyanúsított, a Rajna-vidék-Pfalz tartományból származó német W. M. Willi korábban nem járt még a magyar kisvárosban. Pacsa polgármestere, Kelemen Tamás elmondta: „Az egész települést megdöbbentette az eset, és mindannyian ennek a hatása alatt vagyunk”. A német házaspár egyébként 2022-ben költözött Pacsára és nem beszélnek magyarul.