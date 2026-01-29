A Raiffesien Bank arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy 2026.02.05-én 22:00 és 2026.02.06 01:59 között a rendszereik fejlesztését végzik, ebben az időszakban pedig az alábbi felsorolt banki szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás

myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás (nem azonos a mobilalkalmazással, ami zavartalanul fog működni)

RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület

Online Személyi Kölcsön platform

Online folyószámla hitelkeret igénylése

Raiffeisen Online Broker értékpapírkereskedési felület

Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára

Online hitelkártya igénylése

PIN2 kód igénylése

Dac merchant portál elérés

CSATA Authorization GUI elérés

Business Portál platform

Stock-e platform

Video advisory

R-flex platform

Davinci platform

Loyalty platform

A közleményben hangsúlyozzák azt is, hogy törekednek arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a bank üzemszünetet hirdet.

