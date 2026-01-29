A Raiffesien Bank arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy 2026.02.05-én 22:00 és 2026.02.06 01:59 között a rendszereik fejlesztését végzik, ebben az időszakban pedig az alábbi felsorolt banki szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

  • Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
  • myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás (nem azonos a mobilalkalmazással, ami zavartalanul fog működni)
  • RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
  • Online Személyi Kölcsön platform
  • Online folyószámla hitelkeret igénylése
  • Raiffeisen Online Broker értékpapírkereskedési felület
  • Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
  • Online hitelkártya igénylése
  • PIN2 kód igénylése
  • Dac merchant portál elérés
  • CSATA Authorization GUI elérés
  • Business Portál platform
  • Stock-e platform
  • Video advisory
  • R-flex platform
  • Davinci platform
  • Loyalty platform

A közleményben hangsúlyozzák azt is, hogy törekednek arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a bank üzemszünetet hirdet.

