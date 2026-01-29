A Raiffesien Bank arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy 2026.02.05-én 22:00 és 2026.02.06 01:59 között a rendszereik fejlesztését végzik, ebben az időszakban pedig az alábbi felsorolt banki szolgáltatások nem lesznek elérhetők:
- Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
- myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatás (nem azonos a mobilalkalmazással, ami zavartalanul fog működni)
- RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
- Online Személyi Kölcsön platform
- Online folyószámla hitelkeret igénylése
- Raiffeisen Online Broker értékpapírkereskedési felület
- Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
- Online hitelkártya igénylése
- PIN2 kód igénylése
- Dac merchant portál elérés
- CSATA Authorization GUI elérés
- Business Portál platform
- Stock-e platform
- Video advisory
- R-flex platform
- Davinci platform
- Loyalty platform
A közleményben hangsúlyozzák azt is, hogy törekednek arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a bank üzemszünetet hirdet.
Kiberháború zajlik a magyar vállalkozások pénzéért, minél előbb lépni kellA digitalizáció a kkv-k növekedésének kulcsa – de egyben a legnagyobb kockázat is. A Financial Fraud Summiton bankárok, szabályozók és kormányzati vezetők mutatták meg, miért válik a kiberbiztonság és a csalásmegelőzés a magyar vállalkozások új versenyképességi minimumává. Bár a banki szűrők egyre több csalást fognak meg, ám eközben egyetlen vállalati átutalásos csalásnál akár 4 millió forint is eltűnhet - ezért is fontos, hogy a kkv-k most kell lépjenek.
