Pénteken közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a bruttó hazai termék, azaz a GDP 2025. utolsó negyedévi, valamint a teljes tavalyi évre vonatkozó első becslését. Nagy meglepetésre már senki sem számít:

a várakozások szerint a magyar gazdaság minimális növekedést érhetett el.

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 első három negyedévében a nyers adatok szerint 0,3 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Negyedévről negyedévre „jobb volt a helyzet”, de az utolsó, harmadik negyedéves – szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott – GDP-adatok szerint is csak 0,6 százalékos növekedésre volt képes a magyar gazdaság, az előző negyedévhez képest pedig stagnálást mértek a statisztikusok.

Pedig nagyon nem ezt várták a gazdasági döntéshozók az év elején, Orbán Viktor miniszterelnök egyenesen „repülőrajtot” várt a magyar gazdaságtól: „2025. január, itt a repülőrajt. Nem ígérgetünk, hanem dolgozunk és teljesítünk” – fogalmazott tavaly januárban a kormányfő.

Arról szóltak a hírek, hogy a magyar gazdaság 2025-ben nagyot durrant, 3-6 százalékos növekedést vizionáltak – még a ’25-ös költségvetést is 3,4 százalékos növekedéssel tervezték meg. Ahogy teltek a hónapok, a kormány is visszább vett, a legutóbbi, decemberben kiadott előrejelzése már csak 0,5 százalékos növekedést prognosztizált a tavalyi évre.

Hasonló növekedést várnak a jelentősebb nemzetközi szervezetek, intézmények is, azaz az előrejelzések meglehetősen visszafogott képet festenek a magyar gazdaságról:

a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentése szerint a 2025-ös GDP-bővülés várhatóan mindössze 0,5 százalék körül alakulhatott;

inflációs jelentése szerint a 2025-ös GDP-bővülés várhatóan mindössze 0,5 százalék körül alakulhatott; az Európai Bizottság őszi gazdasági előrejelzése 0,4 százalék körüli növekedést vetített előre;

őszi gazdasági előrejelzése 0,4 százalék körüli növekedést vetített előre; az OECD legfrissebb előrejelzése szerint a magyar GDP 2025-ben körülbelül 0,3 százalékos ütemben bővülhetett,

legfrissebb előrejelzése szerint a magyar GDP 2025-ben körülbelül 0,3 százalékos ütemben bővülhetett, míg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 0,6 százalék körüli növekedést vár 2025-re.

A negyedik negyedévre vonatkozó havi gyakoriságú adatok sem igazán jeleztek dinamizálódást a gazdaságban. A CIB Bank Economxhez eljuttatott összeállítása szerint az építőipar gyengén teljesített, az ipar a szeptember-októberi stabilizációt követően novemberben ismét jelentős visszaesést mutatott, a külkereskedelmi mérleg pedig novemberben deficitet mutatott.

A bank elemzői szerint a GDP termelési oldalán így az ipar és az építőipar biztosan nem adott jelentősen hozzá a negyedéves növekedéshez. A motor így továbbra is a szolgáltató szektor lehet, az ágazat teljesítményére vonatkozóan viszont sokkal kevesebb havi adat áll rendelkezésre. A felhasználási oldalon a fogyasztás maradhatott a húzóerő, bár a kiskereskedelmi statisztikák nem jeleztek robbanást a háztartások költekezési kedvében. A CIB szerint az is kérdéses, hogy a beruházási teljesítmény elérte-e már a gödör alját

„Összességében a rendelkezésre álló adatok alapján nem látszik, hogy az utolsó negyedévben megérkezett volna a növekedési fordulat”

– áll a bank összeállításában. Mindezek alapján az elemzők szerint a szeptember-december periódusban a GDP éves növekedési üteme jóval 1 százalék alatt maradhatott, a teljes 2025-ös évre pedig 0,3 százalékos bővülés volt a bank elemzőinek prognózisa – de itt megjegyezték, hogy inkább lefele mutató kockázatokat azonosítottak.

Új év, új remények – mit hozhat 2026?

Repülőrajt helyett óvatos számolgatás maradt az idei évre – írtuk még január elején a 2026-os várható magyar gazdasági növekedésről. Ma már szűk sávban mozognak az előrejelzések, a legtöbb intézmény 2 százalék körüli bővülést vár, miközben a kormány ennél jóval optimistább pályát rajzolt fel. Viszont az idei évre már Orbán Viktor sem ígért repülőrajtot, a számok pedig azt mutatják, hogy inkább egy lassú „normalizálódás” jöhet, mint látványos felpattanás.