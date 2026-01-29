Tíz százalékos bevételnövekedést ért el a Wizz Air a december végén zárult negyedévben: ezalatt közel 1,3 milliárd euró volt a bevételük. Az október-december időszakban a diszkont légitársasággal 17,5 millióan utaztak, 12,5 százalékkal többen mint 2024 utolsó negyedévében.

EBITDA soron még pozitív volt a vállalat mérlege (176 millió euró, 12 százalékos növekedés), adózás után viszont 139 millió eurós veszteséget mutattak ki, igaz ez 100 millió euróval kevesebb az előző évinél.

A költségek sokat emelkedtek egy év leforgása alatt, az üzemanyag kiadások például 14 százalékkal nőttek, az egyéb költségek pedig 18 százalékkal, az amortizáció pedig 29 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A 124 millió eurós üzemi veszteség egyébként alacsonyabb lett az elemzők által várt (LSEG konszenzus) 138 millió eurónál.

Az időszak végére a Wizz készpénzállománya megközelítette a 2 milliárd eurót, az adósság pedig az 5,2 milliárd eurót.

A negyedév végén 33 repülőgépük vesztegelt kihasználatlanul az ismert hajtóműproblémák miatt, a javítások folyamatban vannak, egy évvel korábban még 40 repülő volt üzemen kívül.

A Wizz Air piaci részesedése a közép-európai piacon 26 százalék. Ez akár nagyot nőhet: a visszatérés Ukrajnába továbbra is napirenden van, egy várva várt fegyverszünet esetén a biztonsági engedélyek megszerzését követően néhány hét elteltével már utazni lehetne a Wizz gépeivel Ukrajnába.

A javításra váró repülők száma az áprilisban kezdődő következő pénzügyi évben várhatóan 20-25-re csökken. A március 31-el záruló pénzügyi év a menedzsment előrejelzése szerint 25 millió euró veszteség és 25 millió euró nyereség közt alakul.