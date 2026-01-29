Egy kínai bíróság 11 embert ítélt halálra, mert családi kézben lévő bűnözői birodalmat működtettek Mianmarban, valamint azért, mert 2025. szeptember 29-én megölték a kínai Zhejiangban megszökni próbáló munkásokat – írta a CNN a kínai állami média tudósítása alapján.

A Ming család Észak-Mianmar úgynevezett négy családjának egyike volt, amelyeket azzal vádolnak, hogy több száz internetes csalással, prostitúcióval és kábítószer-termeléssel foglalkozó szervezetet működtettek, és amelyek tagjai magas pozíciókat töltöttek be a helyi önkormányzatban és a milíciában, együttműködve a mianmari kormányzó juntával.

A 11 kivégzett embert bűnösnek találták emberölésben, illegális fogva tartásban és csalásban. A Xinhua hírügynökség jelentése szerint két vádlott fellebbezett, az ügyet pedig Kína legfelsőbb bírósága, a Legfelsőbb Népbíróság elé utalták, amely helybenhagyta az eredeti ítéletet.

A bűnözőcsalád Mianmarban az emberkereskedelem áldozatául esett dolgozóit arra kényszerítette, hogy online csalásokkal károsítsanak meg embereket. Kína novemberben elfogatóparancsokat adott ki a családtagok ellen, 14 000 és 70 000 dollár közötti jutalmat is kitűzött elfogásukért.

A kínai állami média akkori beszámolója szerint a családfő, Ming Xuechang, aki korábban a mianmari állami parlament tagja is volt, öngyilkos lett őrizetben.

Fia, Ming Guoping, a juntához kötődő Kokang Határőrség vezetője volt, de az unokája, Ming Zhenzhen is a kivégzettek között volt. A Ming család egy másik szindikátus vezetőjével, Vu Hongminggal is összeesküdött – akit szintén kivégeztek –, hogy szándékosan megöljenek, megsebesítsenek és illegálisan fogva tartsanak csalásba kényszerített munkavállalókat, amelynek következtében 14 kínai állampolgár halt meg – írta a Xinhua.

Egy 2023 októberi incidensben négy ember halt meg, amikor a csoport tagjai állítólag tüzet nyitottak egy ilyen „csalótelepen” tartózkodókra.

Az amerikai kongresszus által alapított Egyesült Államok Békeintézete szerint a délkelet-ázsiai csalásra szakosodott bandák évente több mint 43 milliárd dollárt lopnak.