Bill Gates 982-982 millió dollárt adott a volt feleségéhez tartozó Pivotal Philanthropies Opportunities és a Pivotal Philanthropies Momentum alapítványoknak, azaz összesen 2 milliárd dollárt. Ez a korábbi, összesen 8,9 milliárd dolláros átutalást is kiegészíti Melinda Gates két másik alapítványának, amivel így összesen egy 10,8 milliárd dolláros összeg jön ki.

A Forbes azt írja, a megállapodás szerint Bill Gates 12,5 milliárd dollárt ígért Melinda Gates új kezdeményezéseire: a Pivotal szóvivője szerint a megállapodás már teljesült, az azonban nem világos, hogy a maradék összeg hova került és mikor.

A lap szerint a Pivotal ernyőszervezet célja, hogy felgyorsítsa a társadalom fejlődését a nők és a fiatalok számára az egész világon. A fő alapítvány 2024-ben 487 millió dollár támogatást osztott ki, többek között egy 250 milliós női egészségügyi programra.

A Gates Alapítvány 2000 óta mintegy 83,3 milliárd dollárnyi támogatást ítélt oda, jelenleg pedig 86 milliárd dolláros alapítvánnyal működik. A leépítést 2045-ig tervezi.

Noha Bill és Melinda 2021-es válásukat követően még több évig együtt dolgoztak az alapítványnál, Melinda 2024 májusában visszavonult. Akkor úgy fogalmazott, hogy Bill beleegyezett abba, hogy 12,5 milliárd dollárját a nők és családok érdekében végzett munkájának finanszírozására fordítja.