Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport – mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter minapi sajtótájékoztatóján azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét.

A kormány célja az, hogy a földgázzal és távhővel fűtők egyaránt, elszámolási módtól függetlenül, hasonló mértékű egyszeri kedvezményben részesüljenek.

Gulyás Gergely a rezsicsökkentéssel összefüggésben arról beszélt, hogy az elmúlt 15 évben nem tapasztalt rendkívüli hideg időjárás mintegy 30 százalékos fogyasztási többletet okozott. Az adat egy héttel ezelőtti állapotot tükröz, így január egészét tekintve a kedvezőbb időjárás miatt ennél várhatóan kisebb lesz a többletfelhasználás.

A kormány a januári fogyasztásra 30 százalékos kedvezményt biztosít, amely a gázszámlákon jelenik majd meg. A távhő esetében szintén 30 százalékos árengedményt adnak. A villannyal fűtők támogatásáról Gulyás úgy fogalmazott, őket is segíteni szeretnék, ugyanakkor mindenki csak egyféle módon részesülhet kedvezményben. Aki elektromos árammal fűt, kérheti, hogy ne a gázszámlán, hanem a villanyszámlán, az elfogyasztott áram mennyiségére érvényesítsék a támogatást.

Számtalan technikai nehézséget jelent, hogy különböző formában és időben történnek a fizetések

– jelentette ki Gulyás Gergely, hozzátéve: a többletköltségek kifizetése mintegy 50 milliárd forintos pluszterhet róna a magyar családokra, ezt azonban a kormány átvállalja.ű

Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő Kép: Facebook

Lantos Csaba energiaügyi miniszter is megszólalt a kormányinfón. Elmondta, hogy azokat a háztartásokat tudják bevonni a kedvezménybe, „akik valamilyen vezetéken kapják az energiát”. Magyarországon jelenleg 2,9 millió gázfűtésű, 4,4 millió villamos energiát használó és 674 ezer távhővel fűtött lakás van. „Az a helyzet, hogy minden ilyen fogyasztó mérővel rendelkezik” – fogalmazott, hozzátéve: a legnagyobb kihívást az jelenti, miként határozzák meg pontosan a kedvezmény mértékét.

Minden család részesül ebben a 30 százalék kedvezményben

– hangsúlyozta Lantos.

A gázfűtéses lakásoknál az úgynevezett „jelleggörbét” veszik alapul, amely a téli hónapokban mutatja a legnagyobb fogyasztást. Mivel ebben az időszakban nagyjából 30 százalékkal nőtt a felhasználás, ezért döntöttek a 30 százalékos kedvezmény mellett. A számítás alapjául szolgáló képletet a kormány közzé fogja tenni.

Így számolják ki a 30 százalékos rezsikedvezményt: kiderült, kik és mikor kapják meg a jóváírást

Az energiaügyi miniszter részletezte azt is, miként érvényesítik a kedvezményt a különböző számlázási módoknál. Átalányszámlázás esetén az éves elszámoláskor jelenik meg a jóváírás. Aki 2025-ben végig a rezsivédett sávon belül fogyasztott, az továbbra is ott marad, aki pedig efölött volt, az efölött marad. „Mindenkinek a fogyasztásához arányos kedvezmény lesz”, ugyanakkor minden család részesül belőle. A távhővel fűtők sem maradnak ki: 674 ezer lakás a társasházakon keresztül jut hozzá a rezsistophoz – mondta Lantos.

Lantos Csaba kitért arra is, hogy a 2,9 millió gázszámlát fizető háztartás közül 1,7 millió átalányt fizet, mintegy 600 ezren diktálnak, a többiek pedig a jelleggörbe alapján számolnak el. A diktálós ügyfelek továbbra is diktálnak, az ő esetükben a kedvezményt két hónap adatai alapján tudják majd érvényesíteni.

A lényeg: be kell fizetni a számlákat?

Felmerült a kérdés, hogy akinek már megérkezett a januári számlája, annak be kell-e azt fizetnie. Lantos Csaba válaszában elmondta: a számlázási rendszert szerdán indítják újra.

Az alapelv továbbra is az, hogy a számlákat rendezni kell.

Diktálós ügyfelek esetében a kedvezményt két számlában érvényesítik. A miniszter szerint a legjobb megoldás az, ha az érintettek befizetik az összeget, mert az esetleges túlfizetést később jóváírják.

Az energiaszolgáltatók bevonásával kapcsolatban Gulyás Gergely közölte: a részletszabályokat a Nemzetgazdasági Minisztérium napokon belül nyilvánosságra hozza. A terhek egy részét az állam viseli, a fennmaradó részt pedig a Robin Hood-adó alanyai fedezik, árbevétel-arányosan.

Lantos Csaba ismét megerősítette: aki 2025-ben a rezsivédett sávon belül fogyasztott, az a januári megugrás ellenére sem kerül ki abból.

Kinek jár a kedvezmény, és mi lesz a túlfogyasztással?

Lantos Csaba szerint a kedvezmény arányos: mindenki a fogyasztásával megegyező mértékben kap engedményt, így a nagyobb fogyasztás nagyobb összegű kedvezményt jelent. „Ez egy filozófikus vita” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: a rászorultsági alapú támogatást azért nem választották, mert túl bonyolult, költséges, és az adatok pontossága sem garantált.

Ezért nem ezt az elvet választottuk, hanem azt, hogy mindenkinek arányosan adnak kedvezményt.

Gulyás Gergely emlékeztetett: korábban is érte kritika a rezsicsökkentést méltányossági szempontból, ezért vezették be az átlagfogyasztás feletti piaci árat. A mostani plusztámogatásnál azonban nincs sávátlépés: „aki korábban kedvezményes támogatást kapott, az most is kedvezményes tarifát fog fizetni”.

A túlfogyasztásos rezsirendszer módosítása egyelőre nem napirendi kérdés. Lantos szerint marad a jelenlegi szabályozás, a kormány pedig az Európai Bíróságon támadja meg azt az uniós tervet, amely 2027 végétől tiltaná az orosz gáz importját. Ha ez mégsem jár sikerrel, „akkor hozzá kell nyúlni a rezsivédelemhez”, és magasabb gázár jöhet.

Az Economx kérdésére, hogy az állami intézményeknél mekkora többletterhet okozott a magasabb fűtésszámla, Lantos Csaba azt válaszolta: a rezsivédelem alapvetően a lakosságról szól. „A közintézmények szabályozott áron kapják” a gázt és az áramot, ezek költségét pedig a magyar állam viseli.

„Na ezért tartott két hétig”

Lantos Csaba az Index kérdésére elmondta: a gázár része a rendszerhasználati díj is, így az szintén beleszámít a kedvezménybe. Felmerült az is, hogy a jóváírást az egyenleg oldaláról közelítsék meg, ez azonban végül nem bizonyult a legjobban kivitelezhető megoldásnak.

„Na ezért tartott két hétig a döntés, mert rengeteg lehetőség volt” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: azért a mostani rendszert választották, mert „amit jól meg tudunk csinálni, hogy mindenki számára arányos kedvezményt tudjanak biztosítani, az így megoldható”.

Arra a kérdésre,

mennyivel lenne magasabb a rezsi orosz gáz nélkül,

Lantos azt mondta: ebben az esetben a rezsivédett ár több mint háromszorosára emelkedne. Ugyanakkor hangsúlyozta, ez nem jelenti azt, hogy az orosz gáz háromszor olcsóbb lenne a többi piaci forrásnál.