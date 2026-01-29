Már az exportunk sem az igazi: döccent egyet tavaly a magyar külkereskedelem Decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,8 százalékkal, a behozatalé 7,9 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az év...

