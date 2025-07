Csaknem felére csökkent a napi látogatók száma az érsekújvári strandon, részben a párkányi fertőzéses eset miatt. A Tatárik Emil Strand nyolchektáros területen kilenc medencével várja a látogatókat, de kevesen mennek – írta meg az Új szó. Lebó Lajos, a termálfürdőt üzemeltető Novovital cég igazgatója szerint, a legutóbbi forró június végi hétvégén is a vártnál 30-50 százalékkal kevesebb látogatójuk volt.

Az érsekújvári strand vezetése szerint a média és a közösségi oldalak többsége olyan rémhírekkel árasztotta el a nyilvánosságot, amely miatt a fürdő iránti bizalmatlanságuk még inkább fokozódott, sőt, minden nyilvános fürdőhelyre kiterjedt.

Ezt elsősorban a kisgyerekes családoknál tapasztalják, holott sem a családi házak udvarán lévő medencék, sem a szabadstrandok nem olyan biztonságosak, mint az érsekújvári strand – tették hozzá.

A látogatókat érkezéskor elsősorban az érdeklik, hogy milyen a víz minősége, mi a helyzet az amőbákkal, és elvégezték-e a szükséges ellenőrzéseket, fertőtlenítéseket.

Lebó Lajos elmondta, 2 óránként ellenőrzik a víz minőségét, automatikusan adagolják a fertőtlenítést, éjjelente extra klórozást is végeznek és még gyakrabban cserélik a fürdővizet elsősorban a gyerek- és a termálmedencékben.

Közben kiderült, nem ment át a vízminőség-ellenőrzésen, és visszavonásig bezárták a puhói strandot

A helyi lakosok kénytelenek lesznek várni a felfrissülésre. A városi fürdő zárva marad a nem megfelelő vízminőség miatt. „A Regionális Közegészségügyi Hivatal határozata alapján a nyári strand a vízminőség nem megfelelő eredményei miatt visszavonásig zárva tart” – közölte a Puhói Városi Sportklub.

Az ellenőrzések akkor indultak, amikor kiderült, hogy egy 11 éves fiú megfertőződött a Naegleria fowleri nevű mikroorganizmussal a párkányi strandon, majd elhunyt.

Az országos tiszti főorvos június végén közölte, összesen 14 üzemeltetőt és 69 medencét ellenőriztek, leginkább olyanokat, ahol sok gyermekmedence van, és melegebb vizű pancsolók működnek. Vagyis olyan helyeket, ahol az amőbák – ha jelen lennének – nagyobb valószínűséggel kimutathatók – magyarázta Martin Sojka mikrobiológus, a Közegészségügyi Hivatal laboratóriumi tevékenységekért felelős osztályvezetője.