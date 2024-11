Megszólalt a kormány az illetékemelés miatt, remeghet a bankrendszer

Nincs megállás, elérte a pénzügyi tranzakciós illetékemelés az MBH-t is, a pénzintézet pénteken jelentette be a drágítást hirdetményében. Drágulnak a közvetlen utalások, nő a csoportos beszedések díja, és jobban meg kell gondolni azt is, hogyha készpénzt akarunk felvenni.