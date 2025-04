Mivel a turisták elsősorban gazdag kultúrája és művészeti élete miatt látogatnak el Bécsbe, „kulturális euró” néven újabb vendégforgalmi adó bevezetését tervezik nyugati szomszédunkban.

A szálláshelyeken fizetendő idegenforgalmi adó mintájára tervezett pluszköltséget azért fizettetnék meg az utazókkal, hogy a bécsi kultúra dolgozói közvetlenül részesülhessenek a szálláshelyek növekvő forgalmából, ami leterheli a főváros lakóit, viszont érdemben nem javít a múzeumokban, kiállításokon, színházakban – kulturális látogatóhelyeken jellemző munkakörülményeken.

A szállodaipar viszont tiltakozik, szerintük az áremelés világszerte elrettenti a turistákat. Az ugyanakkor kedvező lehet számukra, hogy a főváros az eddigieknél is szigorúbban lép fel az Airbnb szállásokkal szemben.

Német mintára adóztatnák a kultúra szerelmeseit

Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) városi kulturális tanácsnok az osztrák hírügynökséggel (APA) közölte: a kultúra az egyik fő indoka a bécsi városi kirándulásoknak, a turizmus fellendüléséből viszont kevés közvetlen hasznot húz a szektor, ezért nemzetközi mintára megfontolják az új illeték bevezetését.

A gyakorlatban már létezik úgynevezett kulturális és idegenforgalmi adó például a németországi Kölnben és Hamburgban, ahol a fizetendő összeg az igénybe vett szállás teljes árától függ – a befolyt pénzt, évente mintegy 34 millió eurót különböző projektekbe fektetik be.

Politikai fogás miatt negatív kampány?

A szállodaipar viszont tiltakozik, szerintük a közelgő fővárosi választás kampányában csak politikai fogásról szól a helyi lakosság megnyerését célzó felvetés, hogy újabb illetékkel "megdrágítják a bécsi nyaralást", míg az idegenforgalmat hátráltatja.

Bécs világviszonylatban is népszerű kulturális utazási cél, a turisták "az Állami Operaháztól a kabarészínpadig" fogyasztják a főváros kínálatát. Viszont az áremelésekről szóló hírek imázsromlást okoznak – vélekedett Alexander Ipp, a bécsi Osztrák Szállodaszövetség (ÖHV) regionális elnöke a Meinbezirknek.

Nem lesz könnyű olcsó szállást vadászni

Ugyanakkor az is visszavetheti az utazási kedvet, hogy egy nagyszabású razzia során több száz illegális Airbnb-lakást lepleztek le bécsi önkormányzati házakban – a bérlők jogviszonyát felmondták, sőt, eltiltották őket az életfogytig tartó lakáshasználattól.

Ausztria fővárosa tavaly nyáron már elrendelte, hogy az olyan platformokon, mint az Airbnb, csak évente legfeljebb 90 napra bérelhetők lakások, az önkormányzati ingatlanoknál pedig eleve tiltott az üzletszerű tevékenység.

Azt azonban jellemzően nem tudják a külföldi látogatók, hogy milyen jogviszony áll a kínált olcsó szállás mögött, amit eddig rengetegen kihasználtak és illegálisan nyerészkedtek a bérleményeken.

Azonban most tovább szűkül az olcsó szálláslehetőségek kínálata Bécsben: március végéig nemcsak közel 900, interneten hirdetett lakásra érkezett bejelentés, a hatóságok már két, több emeletes illegális szállodát is lelepleztek a 4. és a 10. kerületben, ahol az üzemeltetők büntetése lakásonként 50 ezer euró lesz – számol be az ORF.