Újabb bank jelentett be drágítást, minden utalást kétszer meggondolunk majd

Elérte a pénzügyi tranzakciós illetékemelés az MBH-t is, a pénzintézet pénteken jelentette be a drágítást hirdetményében. Drágulnak a közvetlen utalások, nő a csoportos beszedések díja, és jobban meg kell gondolni azt is, hogy ha készpénzt akarunk felvenni. A pénzügyi tranzakciós illetéket 2024. augusztus 1-től emelte meg a kormányzat, a korábbi 0,3 százalékos, tranzakciónként legfeljebb 10 ezer forint mértékről 0,45 százalék, tranzakciónként legfeljebb 20 000 forint mértékre.