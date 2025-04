Megdől az olasz autó, a prosecco, a parmezán, az Illy egyenesen átmenekülhet az óceánon túlra

Megrengeti az olasz gazdaságot Trump, ha tényleg beváltja vámfenyegetéseit az unió ellen. Az olaszok is rettegnek, mert péládul a pezsgő és a bor után sikerült a habzóbornak is megvetnie a lábát amerikai földön, de a parmezán is nagy kedvenc lett. Az amerikai elnök magyar idő szerint este 10-kor áll elő terveivel.