A mainstream pártok közötti huzavona amiatt is kényes, mert egy vasárnapi felmérés szerint a választáson második helyezést elérő, szélsőjobboldali AfD egyre csökkenti lemaradását a CDU/CSU mögött. Az INSA közvéleménykutató intézet hetente végzett közvélemény-kutatása azt mutatja, hogy Alice Weidel pártja már 23 százalékon állna, ha most tartanának választásokat, míg a kereszténydemokraták támogatottsága 27 százalékra esett, és csökkent a szociáldemokraták szavazótábora is, egy százalékponttal – idézi a Handesblatt. Az is kiderült, hogy az összes választópolgár öt százaléka szavazna már másik pártra, mint amire a februári szövetségi választásokon, ami érzékelteti, hogy ha a koalíciós felek nem emelkednek felül a feszültségeken, elszabadulhat a káosz a belpolitikai küzdőtéren.