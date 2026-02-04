Svájc az egyetlen jelölt a 2038-as téli olimpia házigazdájának - jelentette be Karl Stoss, a havas-jeges játékok rendezésével foglalkozó NOB-bizottság elnöke a Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén. Megjegyezte, hogy Svájcot várhatóan a 2027. áprilisi NOB-ülésén erősítik meg a tizenkét év múlva esedékes olimpiának otthont adó országként. A végleges jelölés eléréséhez az alpesi ország kormányának és parlamentjének mielőbb meg kell állapodnia a játékok finanszírozásáról.
Stoss hozzáfűzte, hogy ha a jelenlegi párbeszéd nem vezet megállapodáshoz a szervezési kérdésekben, a NOB tárgyalásokat kezd más országokkal, amelyek készek a rendezésre.
Páncélosok, tiltakozások, titkosszolgálatok – forrong Milánó az olimpia előttTöbb ezer olasz biztonsági ember mellett külföldi szolgálatok is ellepik a milánói utcákat a téli olimpia idejére. Az amerikai ICE ügynökei is megjelennek, ami a minneapolisi lövöldözések fényében komoly tiltakozást váltott ki az olaszok körében. Erről itt olvashat többet >>>
Az idei, hivatalosan pénteken kezdődő milánói-cortinai téli olimpiát követően a 2030-as játékokat a Francia-Alpokban, a 2034-eset pedig az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben tartják.
Lasszóval fogják az embereket a megnyitó előtti versenyekreBár az emberek nagyon kíváncsiak a téli olimpián a férfi jégkorongtornára, a sílövészetre, valamint a sífutásra, sőt az alpesi sízés is gyakorlatilag minden jegy elfogyott, a megnyitó előtti versenyek már kevesebb embert vonzanak. Ezért most egy jegy áráért kettőt adnak, csak legyen közönség péntek előtt is.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!