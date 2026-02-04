Február 15-én évértékelőt tartunk – írta Magyar Péter Facebook-oldalán, miután Orbán Viktor bejelentette, hogy szokásos évindító beszédét február 14-én tartja meg.

Magyar Péter azonban nem egy helyszínen szólal fel, hanem február 16-tól 56 napon át, egészen április 12-ig országjárás során mind a 106 választókerületbe elmegy.

Magyar Péter a regisztrációs időszak megnyílásával leadta a Tisza Párt jelentkezését az áprilisi választásra, és az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kedden este bejelentette : február 7-én, szombaton mutatják be részletes kormányprogramjukat. A politikus szerint ez egy mintegy 140 oldalas dokumentum lesz, amely mögött minden fejezethez további részletes tervek állnak. Itt vannak a részletek >>>

A napokban újabb méréssel állt elő a Publicus Intézet, amely szerint a szavazóbázisok szinte megmerevedtek, a két nagy párt, a Fidesz és a Tisza sem tudott december óta nagyot változtatni a támogatóik számán. A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza továbbra is 8 százalékkal vezet a kormánypárt előtt, a Demokratikus Koalíció pedig már a parlamenti küszöb alatt van, de még hibahatáron belül. Viszont nekik van a legnagyobb tartalékuk.

A 21 Kutatóközpont szerint egyre többen tudnak pártot választani, miközben érdemben nem változott a Tisza és a Fidesz közötti különbség. A tiszások továbbra is nagyobb arányban mondják, hogy részt vesznek a választáson. Többen lettek azok is, akiket valamelyik párt meg tudott szólítani.

A Nézőpont úgy látja, a választók szerint Orbán Viktor alkalmasabb kormányfőnek, mint Magyar Péter, ők továbbra is úgy mérték, hogy Orbán Viktor verhetetlen Magyar Péterrel szemben.