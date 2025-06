Nagy Márton: Fellebbezünk!

Nem áll kötélnek a nemzetgazdasági tárca, szerinte az adókat mindenekinek be kell fizetnie, így a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulást is. Nagy Márton bejelentette, fellebeznek a Fővárosi Törvényszék nem jogerős határozatával szemben, amelyben most a fővárosnak kedvező döntést hoztak.