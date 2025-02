Szakértők segítségével járták körül az érdeklődő leendő hallgatók és szülők az egyetem- és a szakmaválasztás legfontosabb kérdéseit és kihívásait a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) által szervezett „Pályaválasztás Szülői szemmel, Útmutató a fiatalok jövőjéhez” pódiumbeszélgetésen, ahol kifejtette a véleményét a témában Till Attila is.

A műsorvezető, filmrendezőnek három fia van, és közülük a két idősebb a METU művészeti karán filmrendezésben másodéves hallgató, illetve tavaly diplomázott diák volt.

Szeretnek manapság a fiatalok egyetemisták lenni. Nem az a kérdés, hogy van-e haszna a diplomának, hanem, hogy megálljunk-e egy-kettő egyetemnél

– hangsúlyozta Till Attila, aki elárulta: boldognak érzi magát attól a tudattól, hogy a gyermekei elégedettek a tanulásban, remek kapcsolatot alakítottak ki osztálytársaikkal és tanáraikkal.

„Képzőművészeti egyetemre jártam, médiaművész diplomám van. Ezt valójában elvileg semmire nem használom professzionális szinten, nem professzionális szinten viszont egész életemben elkísér. Televíziós lettem, amihez nincs semmifajta diplomám, ám ha egyébként van valamilyen kommunikációs diplomád, az nem jelenti azt, hogy showműsorokat fogsz vezetni, vagy interjúkat készítesz emberekkel” – fűzte hozzá a filmrendező.

Biztonságos vagy saját út?

„A gyermekeim továbbtanulásánál nem izgultam, de ugyanabba a szerepkörbe estem bele, mint az apám. Az apukáknak, anyukáknak mindig van elképzelése arról, hogy mi lenne a gyermekének a biztonságos út, vagy mit kellene csinálni. Amikor elkezdtem televíziózni, még akkor is hallgattam az apámtól, aki az iparban dolgozott, hogy egy jó szakma, egy megfelelő pozíció egy jól működő vállalatnál, hogy az a biztonság, és ezt én nem tartottam be, ami őt sokáig zavarta.”

„Aztán egy idő után, amikor már látott a tévében akkor azt mondta, hogy jó akkor ezt ő elereszti és megért engem, hogy jobban is jártam azzal, hogy a saját utamat választottam”

– mesélte el Till Attila, egyben elárulta, hogy ő is mondogatott más dolgokat a gyerekeinek, és neki sem volt feltétlenül igaza, de ezzel minden szülőnek szembe kell néznie, hogy

ne csak nekünk legyen elképzelésünk a jövőjükről, hanem barátkozzunk meg a gyermekeink elképzeléseivel. Nem tudunk okosabbak lenni náluk, és nem biztos, hogy azt a biztonságos megoldást szeretnék választani, amit mi kitaláltunk nekik.

A műsorvezető az Economx érdeklődésére elárulta, hogy semmit sem bánt meg a gyermekei továbbtanulásával kapcsolatban. Részt vett az együtt gondolkodásban, javasolt dolgokat, de semmit sem erőltetett, ami amúgy a gyermekei egész életére jellemző volt. Akkor is boldog lett volna, ha más irányban tanulnak tovább.

„Szóval nincs erre recept, szerintem mindenféleképpen meg kell beszélni a gyerekkel. A mai világban amúgy is gyakori, hogy valaki csinál valamit, aztán van benne egy fordulás, és utána rájön saját tapasztalatból, miért nem azt akarja csinálni, és utána találja meg önmagát”

– fűzte hozzá a műsorvezető.

Ki miben elavult?

Till Attila szerint a felnőttek nem tudnak mindenben elavultak lenni, csak egy-két dologban.

„Én is összeszereltem az apám VHS magnóját, nem értettem, hogy ezen neki mi olyan bonyolult, most meg a telefonomban a gyerekeim állítanak be nekem dolgokat. Ez teljesen normális, de mikor megkérdeztem a gyerekeimet arról, hogy szerintetek mi az egyetemen az érték, akkor azt válaszolták: a tanári kar, akik pedig alapból idősebbek, mégis sok hasznos tudást át tudnak nekik adni.”

Szűcs Gergely, a pódiumbeszélgetést vezető tréner, Dr. Naárné Tóth Zsuzsanna, a METU oktatási rektorhelyettese, Dr. Izmindi Rickárd, a METU Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Karának dékánhelyettese, Dr. Megyeri Gábor, a METU Művészeti és Kreatívipari Karának dékánhelyettese, Halász András pszichológus, a METU pályaválasztási tanácsadója és Till Attila műsorvezető, filmrendező Kép: Budapesti Metropolitan Egyetem

Pályaorientációs teszt

Dr. Naárné Tóth Zsuzsanna, a METU oktatási rektorhelyettese a beszélgetésen szintén arra helyezte a hangsúlyt, hogy „nem lehet a szülőnek azt rányomnia egy gyerekre, amit ő jónak gondol, mert nem biztos, hogy abban fog utána kiteljesedni, önmagát jól érezni...A jelentkező diákok egy része biztos megkapja otthonról azt támogatást, amire tud támaszkodni és a családi háttér, a barátok, a rokonok segítenek nekik a döntésben a pályaválasztás terén, de vannak olyan kisdiákok, akik olyan helyzetben vannak, hogy nem tudnak ilyen segítséget kérni, hezitálnak, bizonytalanok. Nekik nyújthat segítséget a METU honlapján egy pályaorientációs teszt, amit ha kitöltenek választ kapnak rá, hogy melyik az a szak, képzés ami leginkább közel áll hozzájuk.”

Onnan tudod, hogy a szüleid nem értenek egyet azzal, amit szeretnél csinálni, hogy összehúzzák a szemöldöküket és megkérdezik: Ugye, van B terved is?

– szólt hozzá a beszélgetéshez Halász András pszichológus, a METU pályaválasztási tanácsadója, aki szerint elképesztően megterhelő lehet ez az időszak a szülőknek és a leendő hallgatóknak egyaránt.

A döntés súlya

„Egy pontszerű döntésnek élik meg a kamaszok, hogy na most el kell dönteni mindent. A gimnázium alatt nem igazán tudunk sok mindenben önálló döntést hozni, nem is nagyon nevelnek minket arra. Amikor leérettségizünk, akkor pedig hirtelen azt mondják, hogy akkor dönthetsz mindenben, és ez túl sok lehet egyszerre. A legfontosabb, hogy ne ijedjünk meg ennek az egésznek a szorongásától, hiszen egy csomó lehetőség adódik előttünk” – tanácsolta a pszichológus.

Dr. Megyeri Gábor, a METU Művészeti és Kreatívipari Karának dékánhelyettese kiemelte: azért fontos a felsőoktatásban tanulni, mert a digitális világban az embereknek önmaguktól bármit nem tudnak megtanulni.

Analóg lények vagyunk, azon túl, hogy megtaláljuk a helyes használatát a digitális világnak, azon túl tovább örökítjük a hallgatók számára azokat az analóg értékeket, amelyek arra vannak hivatva, hogy létrehozzuk egyáltalán ezt a digitális világot

– hangsúlyozta Megyeri Gábor.

Dr. Izmindi Richárd, a METU Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Karának dékánhelyettese azt emelte ki, hogy az emberi kapcsolatok nagyon jó platformja az egyetem, ahol a hallgatók szemtől szembe találkozhatnak egymással idehaza, valamint külföldön az Erasmus, vagy az Arizona State University programjain keresztül.

Mindig elmondom a fiataloknak egy záróvizsga során: ne reménykedjen, hogy amikor megkapják az első diplomájukat, akkor ennek vége. Semmi sem történt. Ez egy hosszú út, hiszen egy életen át tanulunk

– fűzte hozzá a dékánhelyettes.