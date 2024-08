A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) első és egyetlen magyar egyetemként írt alá hosszútávú partnerségi megállapodást az Arizona State University-vel (ASU), amely a Center for World University Rankings 2023-2024 szerint a világ legjobb egyetemeinek egy százalékába tartozik (https://cwur.org/2023.php). Az ASU-nak jelenleg 160 ezer hallgatója van a kampuszain és online. Otthona öt Nobel-díjasnak és tíz Pulitzer-díjasnak. A megállapodás alapján a METU jogosult használni a logója részeként a „powered by Arizona State University” megnevezést.

A hosszútávú partnerségi megállapodás aláírását követően Julia Rosen, az ASU globális akadémiai kezdeményezésekért felelős alelnöke válaszolt kérdéseinkre.

Milyen előnyei származnak az ASU-nak abból, hogy a METU-val kötött átfogó partnerséggel kiterjesztik befolyásukat a régiónkban is?

Julia Rosen (J.R.): Az ASU az első számú egyetemnek számít az innováció területén, immár kilenc éve folyamatosan az Egyesült Államokban. Nagy hatást gyakoroltunk Arizonában, majd elkezdtünk terjeszkedni Amerikában, most pedig egyre nagyobb hatást szeretnénk elérni globálisan is azzal, hogy egyetemekkel lépünk partneri kapcsolatba a világ minden táján.

A METU sorrendben a 22. ebben a nemzetközi hálózatban. Végső soron 65 egyetemmel szeretnénk majd világszerte együttműködést kötni. Magyarország egy fantasztikus hely, a helyi egyetemek erősek. Az itteni piac kiváló helyzetben van ahhoz, hogy kielégítse a felsőoktatás iránti keresletet, felkarolva az interdiszciplináris oktatást és a technológia új vívmányait, hogy tovább nemzetköziesítse kultúráját és munkaerejét. Közösen a METU-val alig várjuk, hogy kiváló minőségű oktatást nyújthassunk több ezer diáknak és aktív szakembernek Magyarországon.

Az ASU és a METU közötti megállapodást kétéves „házasság előtti ismerkedés”, tárgyalás előzte meg, ami hosszúnak tűnik az „esküvőig”. Miért volt szükség ilyen alapos előkészületekre?



J.R.: Az egyetemek közötti partneri kapcsolatok legtöbbször általában felszínesek és nagyon rövid hatásuk van egy kar, egy kutatási program, tanulmány, vagy néhány diák kapcsán. Ebben az esetben viszont egy hosszútávú, átfogó, minden részletre kiterjedő együttműködésről van szó, amelynél az esetleges kihívások is jóval nagyobbak.

Hogyan kaphatnak a METU hallgatói amerikai diplomát is, és mennyi lehet ennek az anyagi vonzata?

J.R.: Egy METU hallgató például az első három felsőoktatási évét itt, Magyarországon töltheti, majd a negyedik évben átjön Arizonába tanulni, vagy online teljesíteni a követelményeket. Utána kettő diplomát kaphat: egyet a METU-tól, egyet az ASU-tól. Ez egy nagyon hatékony módja annak, hogy lényegében két diplomát szerezzen sokkal olcsóbban, mint amire egyébként lehetősége lenne. Négy év drága amerikai tandíja helyett egy évről lenne szó az Egyesült Államokban vagy online, amiért ugyanazt a diplomát kapják meg, mint a négy évig kint tanuló diáktársaik.

Mennyiben tekintenek úgy a METU-ra, mint egy híd jellegű egyetemre, egy gyűjtőállomásra, amely a régión túl is az ASU felé vonzaná az érdeklődő hallgatókat?

J.R.: Célunk végül is az, hogy több mint 65 egyetemmel legyen együttműködésünk világszerte. Európában már kialakítottunk kapcsolatot Ausztriában, Németországban, Ukrajnában vagy éppen Koszovóban. Vannak partneri egyetemeink Latin-Amerikában, Délkelet-Ázsiában, a Közel-Keleten és Ausztráliában is. Így a mostani megállapodással nem csupán a METU és az ASU közötti összeköttetés valósulhat meg, hanem a METU is tovább erősíti globális jelenlétét, hallgatói és oktatói is eljuthatnak majd például chilei, fülöp-szigeti, maláj, ecuadori, mexikói vagy éppen indonéz társegyetemekre is.

Melyek azok a szakterületek, ahol a legjobban elmélyülhet az együttműködés az ASU és a METU között?

J.R.: Az ASU-nak 800 tudományos egyetemi programja van a beiratkozástól a diplomáig akár alapszakon, akár mesterszakon. Alapvetően szinte mindent csinálunk, - kivéve az állatorvosi és fogorvosi szakokat, - így megosztjuk a tantervünket a Metropolitan Egyetemmel. Szóval, ha például a METU úgy dönt, hogy új szakot, például adatelemzést szeretne, akkor azt a szakot megcsinálhatják egyedül, vagy inspirálódhatnak abból a tantervből, amit az ASU megoszt velük, így sokkal gyorsabban összeállíthatják a tananyagot, mint ahogy a megszokott körülmények között lehetséges lenne.

A jövőben a METU hallgatói számos, ASU által fejlesztett angol nyelvi képzéséhez és a tanulmányokra való felkészítő tananyaghoz is hozzáférhetnek, például a hallgatóknak lehetőségük lesz részt venni a What Is Innovation? című 10 órás kurzuson, amely az ASU School for the Future of Innovation in Society szervezésében az innováció alapjait vizsgálja és immár 12 ezer diák vesz részt rajta a világ különböző társegyetemeiről.