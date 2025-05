Bár Donald Trump és Mark Carney Ovális Irodában tartott találkozója nem érte el a Zelenszkij-szintű feszültséget, a megbeszélés, nem a jószomszédságról szólt. A CNN szerint a találkozó az amerikai elnök és új kanadai kollégája között valahol a kettő között volt: sem nyíltan ellenséges, sem barátias nem volt.

A Trump megjegyzéseivel tűzdelt beszélgetésen különböző témákról volt szó, a Közel-Kelettől Barack Obama elnöki könyvtárán át, a kaliforniai nagysebességű vasút helyzetéig, de az új miniszterelnök ellenállása az amerikai elnök azon törekvésével szemben, hogy Kanadát az 51. amerikai állammá tegyék kimagasló volt.

„Ahogy az ingatlanpiacról tudjuk, vannak olyan helyek, amelyek soha nem eladók”

– mondta Carney, és példaképpen felmutatta, hogy most is egy ilyen helyen ülnek, de emlékeztette Trumpot arra is, hogy a Buckingham-palota sem eladó, amelyben már látogatást tett. A tudósítás szerint erre Trump bólintott, és igazat adott Carney-nak, aki hozzátette Kanada sem lesz eladó soha.

Ezzel a kijelentéssel Carney lényegében beteljesítette azt, amiért Washingtonba ment, hogy a lehető legvilágosabbá tegye, hogy Kanadát nem annektálhatja déli szomszédja.

A kanadai kormányfő egyébként még érkezése előtt azzal is igyekezett az üzenetet közvetíteni, hogy bejelentette III. Károly brit király, Kanada uralkodójának közelgő látogatását.

Ezek az üzenetek azonban sehova sem vezettek, Trumpot állítólag megvonta a vállát és azt mondta, „soha ne mondd, hogy soha”.

Carney a találkozó után bejelentette, megállapodtak abban, hogy jövő hónapban újra találkoznak az Albertában szervezett G7-csúcstalálkozón, amelyen Trump korábban nem ígért részvételt.

A találkozó hirtelen ért véget, Trump pedig kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége kanadai autókra vagy acélra, és Carney nem mondhat vagy tehet semmit, ami miatt feloldaná a vámokat.