A madárinfluenza nemcsak a telepi állományokban, hanem vadmadarakban is előfordulhat. Így történt tavaly is hazánkban ősszel a daruk esetében, amikor több százan elpusztultak a Hortobágyon. Ráadásul ha például ez a darucsapat vagy bármilyen vonuló madárcsapat elhúz egy baromfitelep felett és „rájuk potyogtatnak”, akkor az ürülékükkel megfertőzik a telepet. Ilyenkor több 10 ezer kacsát, libát vagy tyúkot ki kell irtani, tehát egyértelmű, hogy megjelent a vírus a baromfiállományban – mondta az Economxnak Rusvai Miklós.

Az ismert virológus szerint az elmúlt 15 évben több mint 800 ember halt bele ebbe a vírusba, emellett rendszeresen előfordul kutyáknál, macskáknál, tengeri emlősöknél (például fóka, bálna), illetve az utóbbi időben az Egyesült Államokban szarvasmarhák is elkapták a kórt. Utóbbi azért ijesztő, mert míg a kutya vagy a macska madár által fertőződött – amikor elkapják a fertőzött verebet –, addig a szarvasmarháknál egy adaptálódott változat egyik állatról a másikra megy.

Veszélyes ez ránk, emberekre?

„Minél több állat fertőződik meg a környezetünkben, annál nagyobb az esély, hogy kialakulnak hordozó állományok, amelyek által a közelükben lévő emberek – mint például állatorvos, vágóhídi személyzet, háziasszony – megfertőződnek” – közölte Rusvai Miklós. Hozzátette: a legveszélyesebb időszak akkor kezdődik, amikor a sok emberi fertőzés miatt kialakul az a fajadaptáció, amiből emberi influenza lehet, ekkor kezdődik ugyanis a pandémia, tehát a világjárvány.

A lakosság túlnyomó többsége fogékony lesz rá. A madárinfluenza-világjárvány biztos, hogy bekövetkezik, csak még nem tudjuk, hogy mikor. A valószínűsége folyton csak nő, ahogy egyre több állatnál észleljük a fertőzést. Kiemelten veszélyes, ha a sertésekben is megjelenik, ugyanis ez az a faj, amelynek a sejtfelszíni receptora leginkább hasonlít az emberéhez. Tehát ha a vírus adaptálódik a sertéshez, onnantól kezdve az emberhez is tud

– magyarázta a virológus.

Elmondása szerint a tünetek a spanyol náthához, a legsúlyosabb emberi influenzához hasonlítanak majd. A legjellemzőbb a légzőszervi megbetegedés lesz, de számolnunk kell emésztőszervi, vagy idegrendszeri tünetekkel is. Sokszervi lokalizációja lesz, de a légzőszervi lesz a leginkább jellemző.

Tudományos áttörés: a tej lett az új szennyvíz

A szakember azt mondja, a szarvasmarha, ha beteg, az a tejben is kimutatható, emiatt rendszeresen ellenőrzik a telepeken összegyűlő tejet. Ha a tejben van a vírus, akkor a telep fertőzött.

Az elmúlt évek járványai rávilágítottak arra, hogy a gyors és hatékony előrejelző rendszerek kulcsfontosságúak az egészségügyi védekezésben. A szennyvízvizsgálatok már bizonyították hatékonyságukat a COVID-19 és más vírusok nyomon követésében, innovatív módszerként pedig az ultrahőkezelt (UHT) tejek elemzése is reflektorfénybe került. A korábbi kutatások ugyanis már bizonyították, hogy az UHT tej – noha fertőző kórokozókat már nem tartalmaz – megőrzi a megbetegedéseket okozó vírusok genetikai nyomait, lehetőséget teremtve ezzel járványok terjedésének korai felismerésére – közölte a Pécsi Tudományegyetem (PTE) keretein belül működő Virológiai Nemzeti Laboratórium.

A kommüniké szerint a közelmúltban az Egyesült Államokban felfedezett, szarvasmarhák között terjedő madárinfluenza-járványt is ennek az újszerű megközelítésnek köszönhetően ismerték fel, s ennek nyomán vált egyértelművé, hogy

a tej a járványügyi kutatásokban hasonlóan értékes információforrás lehet, mint korábban a szennyvízvizsgálat.

A pécsi szakemberek Európában elsőként indították el ezért azt a Tejmonitor projektet, amelynek keretében a kutatók különféle – állatról emberre terjedő – vírusos betegségek nyomon követését, és az ezekből kialakuló járványokkal kapcsolatos korai előrejelző rendszer létrehozását tűzték ki célul azzal, hogy eredményeik az agrárszektor számára is új védelmi vonalat képezhessenek.

Amerikában már lopják a tojást

Ha millió szám pusztítják el a baromfi- és marhaállományokat, azt egy idő után a mezőgazdaság is megérzi: komoly következményei lehetnek a jövőben a húsiparban vagy a tejiparban.

Az Egyesült Államokban már most érezni ennek hatásait, több államban is nehezen lehet tojáshoz jutni, miután a madárinfluenza megtizedelte az ország tyúkállományát. Csak Ohioban 150 millió baromfit kellett leölni – hangsúlyozzuk, hogy egyetlen államról beszélünk. Ha a fertőzés tovább terjed, akkor fenyegető tojáshiány alakulhat ki országszerte. Már így is lázonganak az emberek, miután egy tucat tojás ára 4,33 dollárra emelkedett, ami pedig 25 százalékkal magasabb mint novemberben.

Amerikában a példátlan árnövekedés bizarr eseteket produkál.

Pennsylvania államban történt, hogy 100 ezer darab, bio előállítású, 50 ezer euró értékű tojást loptak el egy teherautó pótkocsijából. Egy reggeli tojásételekre specializálódott gyorsétteremlánc pedig 50 cent felárat számít fel tojásonként az ételeinél.

A szakértők szerint a madárinfluenza terjedése mögött elsősorban a vadon élő madarak állnak, akiket hurrikánok is akadályoztak a költözésben, így több időt töltöttek a házi madárállományok közelében, és nagyobb eséllyel fertőzték meg azokat.

Rusvai Miklós arról számolt be, hogy akkora a tojáshiány az USA-ban, hogy azon is gondolkodnak, elkezdik immunizálni a madarakat, ami eddig ugye tilos volt, mert a vakcinázás a fertőzést nem oldja meg, csak a betegséget.

Ha vakcináznak, attól még a fertőzés megmarad, az emberekre való átterjedés veszélye fokozódik, mert egy folyamatosan fertőzött állományban ennek nagyobb az esélye. A vakcinázással tehát nő a lehetősége annak, hogy a vírus állatról emberre átugrik.

Már most van rá emberi vakcina

„Felkészültek vagyunk” – közölte a virológus, majd azt is elmondta, hogy

az Európai Unió és az Egyesült Államok már bőven tartalékolja az emberek számára készült vakcinát, több 10 millió adag van már készleten és ez a jövőben csak növekedni fog.

A szakember hangsúlyozta, a tudományos világ már 15 éve várja, hogy jöjjön a madárinfluenza okozta világjárvány, az első emberi fertőzést ugyanis 2003-ban regisztrálták.

„Nincsenek kétségek, ez nem esetleges, meg fog történni. Már meg kellett volna történnie, csak a Covid-járvány beelőzött. Az emberi fertőzés lehet, már most is zajlik, de az is lehet, hogy még 5 évet kell várnunk. Mindenesetre illúzióink ne legyenek” – mondta lapunknak Rusvai Miklós.