A rendkívül fertőző madárinfluenza komoly pusztítást végzett a tojáspiacon. Csak novemberben és decemberben 17,2 millió tojótyúk pusztult el a vírus következtében. Ez az USDA szerint a 2024-ben a vírus miatt elhullott összes madár közel fele. Az állományok pótlása várhatóan még hónapokig is eltarthat – írja a CNN.

Nem kezdhetjük el másnap a helyreállítást, hiszen ez valójában egy hat-kilenc hónapos folyamat. Bizonyos piacokon ez készlethiányt okoz, amely időszakos és csupán helyi jellegű

- mondta Emily Metz, az American Egg Board elnök-vezérigazgatója.

Az American Egg Board által szolgáltatott Neilsen IQ adatok szerint egy tucat tojás átlagára december végén 4,33 dollár volt, ami közel 25 százalékkal magasabb, mint november elején, arról nem is beszélve, hogy ez az egész év tekintetében megdöbbentő emelkedést jelent.

A fogyasztói árindex szerint a tojás ára novemberben 37,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A Publix élelmiszerláncnak közel 1500, főként déli boltjuk esetében kénytelenek volt tojáshiányt bejelenteni.

A részlegen található termékek korlátozottan elérhetők, de azon dolgozunk, hogy ezeket a termékeket a lehető leghamarabb újra a polcokra tudjuk tenni

- áll a cég közleményében.

Az ünnepek környékén így is várható volt már a tojásárak emelkedése a szezonális kereslet és a madárinfluenza miatt. Azonban az ünnepek közeledtével a kínálat egyáltalán nem stabilizálódott, inkább csökkent, így a polcok üresebbek, az árak pedig magasabbak lettek.

Az elmúlt két hónapban a madárinfluenza átterjedt a tejtermelő gazdaságokra is, amelyben közre játszott az is, hogy a szélsőséges időjárás országszerte késleltette és megváltoztatta a vírus fő hordozóinak számító vadmadarak repülési útvonalát.

A tavalyi hurrikánok az Egyesült Államok délkeleti részén tulajdonképpen felkapták ezeket a vadmadarakat, ezzel nagyobb lehetőséget biztosítva a vírus terjedésére

- mondta Metz.

A Morton Wiliams-ben, a New York környéki három államban működő élelmiszerlánc üzleteiben december óta minden kategóriában emelkedett a tojás ára. A vállalat 6 tojásforgalmazótól szerzi be az élelmiszereket, azonban ez sem jelent elegendő megoldást, az árak továbbra is aggasztóak.

Október közepén egy tucat hagyományos tojás 2,38 dollárba került a Morton Williamsnél, ezen a héten azonban már 5,48 dollárt fizettek a forgalmazóiknak, pedig az összeg már így is tartalmazott 70 cent engedményt.