A tavaly szeptemberi választások óta kétszer is kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások a kormányalakításra felkért, mainstream pártok között, most azonban megszületett a friss megállapodás, így jövő hétfőn beiktatják Ausztria új szövetségi kormányát – jelentették be csütörtökön az új kormányprogrammal együtt.

Emlékezetes: múlt ősszel az akkor hivatalban lévő kancellár, a néppárti Karl Nehammer ült tárgyalóasztalhoz egy új, középvonalas koalíció érdekében a baloldali-liberális pártokkal. Ám az egyeztetések idővel összeomlottak, a kereszténydemokrata vezető év elején lemondott hivataláról.

Ezután a választásokon legtöbb szavazatot kapott párt, az európai patrióták szövetségét alapító, osztrák Szabadságpárt (FPÖ) kapott lehetőséget a kormányalakításra, azonban két hete Orbán Viktor harcostársa, a jobboldali-populista Herbert Kickl is kudarcot vallott.

ÖVP-SPÖ-Neos: nem a populistákra, de a migrációra is

Mostanra eldőlt: nyugati szomszédunkban a kereszténykonzervatív Néppárt (ÖVP), a balközép Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és a liberális NEOS történelmi koalíciója lép hatalomra, összesen 14 miniszterrel és hét államtitkársággal.

A szuverén ország vezetésétől ezzel további hosszú évekre távol tartják a német AfD-hez hasonlóan politikai karanténba zárt, osztrák Szabadságpártot, amely többek között Ukrajna-ellenes, EU-szkeptikus nézeteiről és radikális migrációs terveiről ismert.

Ugyanakkor az újonnan bemutatott, több mint kétszáz oldalas kormányprogram szerint mégis fordulat jön a sógoroknál: a három párt többek között egyetért a menekültügyi szabályok markáns szigorításában.

Ennek egyik fő eleme, hogy átmenetileg leállítják a családegyesítéseket, az elutasított menedékkérők elrejtőzését akadályozó „visszatérítési központokat” hoznak létre, és nullára csökkentik a belföldi menedékkérelmeket, amit az EU menekültügyi politikájának reformja is támogat.

Kötelező oktatásra küldik a szülőket, betiltják a fejkendőt

Késtilalom, deradikalizálódás az iskolákban, több jogosítvány a rendőrségnek a személyazonosításra, és a veszélyes, terrorgyanús emberek kezelésére: többek között így akarja felvenni a harcot az új koalíció a szélsőségek ellen.

Legutóbb két hete történt az Iszlám Állam által vállalt késes terrorcselekmény a karintiai Villachban, a leendő szövetségi kormány a tragédia után döntött határozott lépésekről.

Az új kormányprogramban például kiemelt hangsúlyt kap a „deradikalizáció”, amelynek részeként szigorítják a szabadságkorlátozó intézkedéseket, nyilvánossá teszik a szélsőséges szervezetek listáját, és tovább bővítik a fegyvertörvényt: megtiltják bizonyos késtípusok hordását – írja a Profil.at.



Mivel az iszlamista támadások javarészét jellemzően fiatalkorú bevándorlók követik el, a jövőben széleskörűen fokozzák a prevenciós tevékenységeket az iskolákban, a javítóintézetekben, a börtönökben.

Az intézkedések részeként betiltják a 14 év alatti lányok fejkendőhasználatát is, illetve a megelőzés érdekében az iskolás gyerekek szüleit kötelezni fogják, hogy vegyenek részt a rendőrség által szervezett biztonsági konferenciákon.

Ezzel együtt tervezik az oktatási szabadság átalakítását is: szigorítják a jelenléti követelményeket, míg a jövőben nem lesz közvetlen kapcsolat az oktatási szabadság és a szülői szabadság között.

Belenyúlnak a közösségi oldalakba, félhetnek a gyűlölködők

Mivel leginkább az olyan közösségi hálózatokon zajlik a radikálisok toborzása, bűncselekményre történő felszólítása, mint a TikTok vagy az Instagram, szigorítják a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt is.

A gyűlöletpropaganda ellen irányuló intézkedéscsomag ugyan nem tiltaná be a platformok használatát, de fokozott ellenőrzés, zéró tolerancia és súlyos büntetés következhet a „gyűlöletprédikátorokkal”, illetve azon polgárokkal szemben is, akik megosztják, továbbítják a radikális hangvételű posztokat.

Az álhírek minimalizálása érdekében viszont ingyenes újság-előfizetéseket terveznek juttatni a fiataloknak – áll a kormányprogramban.

További újdonság lesz, hogy a menedékjogot kérő bevándorlók esetén már az eljárás során megvizsgálják, tettek-e közzé szélsőséges vagy terrort dicsőítő, illetve antiszemita vagy homofób tartalmat a közösségi médiában, ami kizáró ok a letelepedéshez.

A politikai szélsőségesség elterjedését minden téren és több módon is akadályoznák: például – a társulási törvény szigorítása mellett – ezután csak olyan szervezetek kaphatnak közfinanszírozást, amelyek elköteleződtek a jogállamiság és a demokrácia mellett, amit különböző teszteken kell bizonyítani.

Befektetési bank a lakosságnak, távorvoslás, áfamentesség

Az új kormány programja több más, fontos területet is tárgyal.

Így például a lakhatási válság megoldására lakásépítési offenzívát hirdetnek, amelyben jelentős kedvezmények és bürokratikus könnyítések révén nagy lökést kap az építőipar, ahol cél továbbra is a klímasemlegesség elérése 2040-ig.

Eközben otthonteremtési támogatásként eltörlik az első lakásvásárlásnál fizetendő illetéket, és korlátozzák a bérleti díjak emelését a teljes lakossági szektorban.

Fontolgatják egy lakossági befektetési bank létrehozását is, hogy megfizethetőbbé tegyék a lakástulajdont.

Ösztönöznék a munkaalapú teljesítményt: ennek érdekében például bevezetnék az alkalmazotti bónuszokat, csökkentenék a túlórázást és a munkaerőköltségeket, míg a tényleges nyugdíjkorhatárt 2026-tól fokozatosan 62 évről 63 évre emelik, és adómentesítéssel vonzóbbá teszik a nyugdíjas munkavállalást.

Bővítik a szociális ellátások rendszerét is, az egészségügyben pedig a távorvoslást, de a kórházak felnőtt és gyermek alapellátási osztályait is, ahol különböző állami fejlesztésekkel lerövidítik a várakozási időket és mérséklik az intézmények terheit.

Emellett egyebek mellett ingyenesen biztosítják az egészséges nassolnivalókat a gyermekfelügyeleti intézményekben, illetve áfamentesítik a női higiéniai és fogamzásgátló termékeket – szemezget a Nachrichten és a Meinbezirk a kétszázoldalas kormányprogramból.