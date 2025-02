Miután a kormányzat már eldicsekedhet azzal, hogy véget ért Magyarországon a technikai recesszió, megnéztük, hogy a jelenlegi és az elemzők által elvárt gazdasági teljesítmény mire lehet elég az Európai Unióban.

Ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentése szerint az előző negyedévhez képest a magyar gazdaság teljesítménye 0,5 százalékkal bővült, így 2024-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,5, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,6 százalékkal meghaladta az előző évit.

Az Eurostat adatait vizsgálva kiderül,

2024 negyedik negyedévében az előző negyedévhez képest az eurózónában nem történt emelkedés, a mutató pontosan 0,0 százalékon áll, míg az uniós átlag 0,1 százalék.

Év per éves alapon az eurózóna 0,9 százalékon teljesített, míg az Európia Unió átlaga 1,1 százalék lett.

2024-es GDP adatok negyedév per negyedév alapon, százalékban:

Q1: Eurózóna: 0,3; EU: 0,2; Magyarország: 0,5;

Q2: EZ: 0,2; EU: 0,2; Mo.: -0,2;

Q3: EZ: 0,4; EU: 0,4; Mo.: -0,6;

Q4: EZ: 0,0; EU: 0,1; Mo.: 0,5.

2024-es GDP adatok év per év alapon, százalékban:

Q1: EZ: 0,4; EU: 0,6; Mo.: 1,6;

Q2: EZ: 0,5; EU: 0,8; Mo.: 1,2;

Q3: EZ: 0,9; EU: 1,0; Mo.: -0,7;

Q4: EZ: 0,9; EU: 1,1; Mo.: 0,2.

Ha a negyedév per negyedéves változásokat nézzük, akkor a jelenlegi adatok szerint három tagállam gazdasági teljesítménye került mínuszba.

Franciaország: -0,1 százalék (Q1: 0,1; Q2: 0,3; Q3: 0,4)

Németország: -0,2 százalék (Q1: 0,2; Q2: -0,3; Q3: 0,1)

Írország: -1,3 százalék (Q1: 0,6; Q2: -0,3; Q3: 3,5).

Jellemző az Európai Unió gazdasági helyzetére, hogy az Eurostat január 31-ei zárása szerint a negyedik negyedéves GDP adatunkat, a 0,5 százalékot csak Spanyolország (0,8), Litvánia (0,9) és Portugália (1,5) előzi meg.

Az viszont a magyarhoz hasonló jó hír, hogy Ausztria is kilábalt a technikai recesszióból (Q1: 0,2; Q2: -0,2; Q3: -0,1; Q4: 0,0), azonban Magyarországgal ellentétben az osztrákok a 2023-as gazdasági teljesítményüktől az egész tavalyi évben elmaradtak,

és mind a négy negyedévben (-1,5; -1,4; -0,8; -0,2) negatív tartományban volt az osztrák év per éves GDP.

Egyébként még Lettország gazdasága szenved technikai recessziótól, itt még nincs 2024 Q4-es adat, de már 2023 negyedik negyedéve óta folyamatosan visszaesik a lett a gazdaság az előző negyedévi teljesítményéhez képest.

A 2024 negyedik negyedéves adat három tagállam esetén mutatott gazdasági visszaesést a 2023 utolsó negyedévi adatokhoz képest (Észtország: -0,1 százalék; Németország és Ausztria egyaránt -0,2 százalék), miközben Litvánia 3,6 százalékos, Spanyolország pedig 3,5 százalékos bővülést tudott elkönyvelni egy év alatt, így a magyar 0,2 százalék valahol a középmezőnyben szerepel.

S hogy mit hoz a jövő?

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője az idei kilátásokról elmondta, a múlt évi - nyers adatok szerinti - 0,5 százalékos éves GDP-növekedés után

2025-ben már tempósabb lehet a fejlődés, de így is 2,3-2,4 százalék körüli bővülés várható.

Úgy látja, a tavaly mínuszos teljesítményt mutató, az év vége felé stabilizálódó új megrendelésállománnyal rendelkező iparban javulás várható részben az újonnan induló gyáraknak és az alacsony bázisnak köszönhetően. A múlt évben szintén erőtlen építőipar szintén jobban teljesíthet a beruházásokhoz és állami projektekhez kötődő kivitelezések, illetve az ingatlanszektornak nyújtott ösztönző programok eredményeként. A mezőgazdaságban sok a kérdőjel az időjárás miatt, ha száraz nyár következik, akkor a szektor nem igazán járul majd hozzá a gazdaság teljesítményéhez - fogalmazott az elemző.

Németh Dávid beszélt arról is, hogy a beruházások terén is jobban alakulhat az idei év, mint a tavalyi. A folyamatban uniós forrásokon alapuló projektek és az állami beruházások élénkülése segíthet kompenzálni a korábbi visszaeséseket. Tehát a bázishatás is javíthatja a statisztikát, hiszen tavaly negatív tartományban voltak a beruházások. A harmadik negyedévben például a beruházások volumene több mint 20 százalékkal maradt el a 2021-es év negyedéves átlagaitól.