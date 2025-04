Még egy Facebook-komment sem érkezett arra a nyílt levélre, amelyet Lázár Jánosnak írt a főpolgármester, miután 44 napja nem kapott választ a kormány által kijelölt minisztertől arról, hogy tárgyaljanak Rákosrendező ügyében. Karácsony Gergely az ATV podcastjában hangsúlyozta, már akkor megkereste a kormányt, amikor valószínűvé vált, hogy a főváros lehet a terület tulajdonosa, sőt azóta a fővárosi közművek tulajdonjogát már be is jegyezték, egy kormányhatározat pedig ki is jelölte a tárgyalásokra Lázár Jánost, így a főpolgármester szerint már semmi sem indokolja, hogy tovább húzzák az időt.

A vonatkozó jogszabályok és az adásvételi szerződés értelmében több kérdésben is egyezségre kell jutniuk.

megállapodásnak kell születnie a MÁV-val a terület hasznosításáról, már csak azért is, mert jelenleg itt megy keresztül a Budapest-Vác vasútvonal, amelyet semmiképp sem szeretnének lezárni,

meg kell állapodni a terület rendezéséről – a szemét és a veszélyes hulladék elszállításáról – is, illetve arról, hogy ennek költségeit a felek hogyan osztják meg,

el kell indítani azokat közlekedési fejlesztéseket, amelyek híján a projektből „nem lesz semmi”, ezt pedig nem lehet Lázár János közreműködése nélkül megoldani.

Ezeket egyébként az arab befektetővel szemben is vállalta az állam, de egyébként az egész magyar vasúti közlekedés szempontjából is szükségesek – mutatott rá Karácsony Gergely. Hozzátette:

csak így lehet elkezdeni a feladatok ütemezését, amelyeknek a teljes elvégzése egy Budapestnél sokkal jobb helyzetben levő város esetében is legalább 20 évet vesz igénybe.

Az ügy kapcsán kialakult kormányzati kommunikációs zűrzavar kapcsán Karácsony Gergely úgy fogalmazott, ezt az ügyet a kormány részéről „benézték.” Megjegyezte: úgy látja, a kormány mostanában „lefagyott”.

Rákosrendezőnek kevesebb mint két hónapja van hátra, így állnak a tervek Évtizedes viszonylatban körvonalazódnak a rákosrendezői terület fejlesztési tervei, melynek oroszlánrésze a fővárostól függ ugyan, de az állammal való megegyezés is kulcsfontosságú a projekt érdekében.

Karácsony Gergely szerint a főváros előtt álló két legnagyobb kihívás a lakhatási válság és a klímaválság, amelyek összefüggenek.

A főpolgármester rámutatott, a lakosság agglomerációba történő kiáramlása tömeges ingázáshoz vezet, amely drámaian megnöveli az autóforgalmat. Ezt a folyamatot a rozsdaövezetekből kialakított „zöld lakóövezetek” létesítésével mérsékelné.