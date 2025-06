Alaposan felpörögtek az események az izraeli-iráni háborúban. A döntés most Donald Trump kezében van, mikor és milyen földalatti, nukleáris célpontokra indulhatnak meg a B-2-es lopakodó stratégiai bombázók?

A napokban több alkalommal is egyeztetett Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter és Steve Witkoff, azonban Irán miközben a fegyverszünetet megkötné úgy látja, hogy a nukleáris megállapodás eléréséhez további tárgyalások kellenek.

A tárgyalások ötödik fordulója nem hozott korábban áttörést és világossá tette, hogy az urándúsítás kapcsán alapvető különbségek vannak az iráni és az amerikai álláspont között.

Az amerikai elnök az elmúlt napokban fokozta a nyomást az iráni vezetésre, és mivel nem körvonalazódik a diplomáciai megoldás, így megnőtt az esélye a katonai beavatkozásnak.

Trump elnök nem érdekelt egy átmeneti fegyverszünetben, hanem véglegesen le szeretné zárni az iráni nukleáris dossziét, vagy diplomáciai úton vagy fegyveres beavatkozással.

– hangsúlyozta az Economx érdeklődésére Csicsmann László.

Egy B-2-es lopakodó bombázó F-35-ös vadászrepülőgépek mellett repül a Hudson folyó felett a július 4-i katonai átrepülés során, 2020. július 4-én New Yorkban. Kép: Getty Images

A Magyar Külügyi Intézet (MKI) vezető kutatója arról is beszélt, hogy

„Washington azonban nem érdekelt abban, hogy hosszú távon lekösse magát egy újabb közel-keleti konfliktusban, így nem érdekelt egy rezsimváltásban, és egy annak következtében könnyen előálló polgárháborús helyzet előidézésében”. Ha az Egyesült Államok bekapcsolódik, akkor az elsősorban az iráni nukleáris létesítmények nehézbombákkal történő megsemmisítésére fog koncentrálódni.

Hogyan tovább?

A szakértő szerint várhatóan egy esetleges amerikai beavatkozásra Irán élesebb választ fog adni.

„Washington abban érdekelt, hogy gyorsan lezárja ezt a konfliktust, azonban ha a rezsimváltás kérdése felmerül, akkor hosszú távon lekötheti magát a Közel-Keleten”.

Az MKI vezető kutatója szerint Irán egyelőre mérsékelt válaszcsapást nyújtott az izraeli támadásra, amelynek részben az a célja, hogy távol tartsa Washingtont a jelenlegi konfliktustól.

Az iráni fegyveres erők jelentős károkat szenvedtek el, ugyanakkor Irán továbbra is igen jelentős rakéta és drón arzenállal rendelkezik.

Emellett a jemeni húszik is képesek támadást indítani amerikai támaszpontokkal szemben. Ha az Egyesült Államok beavatkozik Iránnal szemben, a szakértő szerint

a közel-keleti állam érdekeltté válhat abban, hogy kiszélesítse a konfliktust a Perzsa-öböl térségében található arab államokkal.

Az ún. GCC (Öböl Menti Együttműködési Tanács) államok: Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán és Szaúd-Arábia azonban szeretnének ebből kimaradni.

Várható-e a Hormuzi-szoros elzárása?

„Irán jelenleg elektronikus jelekkel zavarja meg a tankerhajók közlekedését, ami könnyen balesethez vezet. Tegnap két tankerhajó ütközött össze, amely vélhetően ennek köszönhető. Iránnak tehát nem szükséges lezárni, elaknásítani a Hormuzi-szorost, hogy elérje a szabad hajózás elvének megsértését”

– fogalmazott kérdésünkre Csicsmann László.

Iráni haditengerészet motorcsónakja és a Hassan Bagheri hadihajó a Perzsa-öböl mentén hajózik a Bushehr atomerőmű közelében, Irán déli részén, 2024. április 29-én. Kép: Getty Images

Az elemzők azzal számolnak, hogy az olajárak 2026-ban visszaállnak 60-65 USD/hordó árra, azonban egy esetleges eszkaláció 120 dollárig is felviheti azt. A húszik is képesek a Hormuzi-szorost lángba borítani, illetve támadást indítani olajlétesítményekkel szemben, ahogy erre 2019-ben is sor került Szaúd-Arábiában – fűzte hozzá a szakértő.