A GrandCasino.hu játékosoknak küldött tájékoztatása szerint a grandcasino.hu online kaszinó működési engedélye 2026. január 31-én lejár, ezért

a szolgáltatás 2026. január 31-én éjfélkor órakor megszűnik.

A közlés kitér a játékok leállításának menetére, a befizetések zárására, az aktív bónuszok felhasználhatóságára és a játékosegyenlegek kifizetésének tervezett ütemezésére.

Kulcsdátumok a szolgáltató tájékoztatása alapján

A szolgáltatás megszűnésének időpontja: 2026. január 31. 24:00

Utolsó befizetési lehetőség: 2026. január 31. 08:00

Aktív bónuszok felhasználásának határideje: 2026. január 31. 24:00

Játékosegyenlegek kifizetésének megkezdése tervek szerint: 2026. február 2–6.

Mi történik a futó játékokkal a leálláskor?

A közlés szerint 2026. január 31-én éjfélkor az addig folyamatban lévő játékkörök automatikusan megszakításra kerülnek. A leállás időpontjáig lezárult játékkörök eredményei elszámolásra kerülnek, a megszakított játékkörökre feltett tétek pedig jóváírásra kerülnek a játékos-egyenlegeken.

A megszakított játékmenetek nem fejeződnek be, így azokhoz eredmény nem rendelhető, és nyeremény nem kerül kiosztásra.

A szolgáltató azt javasolja, hogy a játékosok a megjelölt időpont előtt fejezzék be a megkezdett játékokat.

Egyenlegek rendezése és kifizetések

A tájékoztatás szerint a társaság a játékos-egyenlegek kifizetését február 2. és 6. között tervezi megkezdeni. Amennyiben a kifizetéshez szükséges adatok hiányoznak vagy időközben megváltoztak (például bankszámlaszám), a szolgáltató írásban keresi meg az érintett játékosokat, és április 10-ig bezárólag legalább két alkalommal kísérletet tesz a kifizetés teljesítésére. Az elszámolás a vonatkozó jogszabályok és a Részvételi Szabályzat rendelkezései szerint történik.