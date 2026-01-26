2025-ben a globális autóipari színvilág egyértelműen az egyéniség és a természet ihlette esztétika felé tolódik el, mivel a fogyasztók egyre inkább elfordulnak a hagyományos kedvencektől.

Ehelyett folytatja diadalmenetét a zöld: világszerte ez a legerőteljesebben növekvő kromatikus szín, bekerülve a kék és a piros által vezetett top 3-ba

- derül ki a BASF Coatings legújabb színjelentéséből.

A szürke jelentős, két százalékpontos növekedést ért el, ezzel is megerősítve a pozícióját a modern-elegáns stílusban. A fehér enyhe csökkenést mutat, a fekete pedig továbbra is tartja a helyét, annak ellenére is, hogy összességében az egységes színek piaci részesedése 18 százalékra csökkent.

Ez a tendencia aláássa a globális véleményt, amely szerint a fekete és a fehér színek időtálló verzióként hódítanak a piacon.

Az EMEA régióban, vagyis az európai, közel-keleti és afrikai térségben is a zöld szín népszerűsége növekszik leginkább. Itt a zöld már megelőzte a vöröset, miközben az ezüst jelentősége továbbra is csökken. A fehér szintén enyhe csökkenést mutat.

Az amerikai autóipari színek világában 2025 vegyes képet mutat, a szürke kissé elmarad a 2024-es szinttől, de még mindig jóval meghaladja a 2023-as értéket. Az ezüst ismét dominánssá válik, míg a fehér népszerűsége továbbra is visszaesőben van. A színes autófestékek aránya csaknem két százalékponttal emelkedett, ami az expresszív színek iránti erősebb igényt mutatja.

Míg Amerikában történelmileg a vörös és a kék volt a vezető szín, most itt is olyan árnyalatok nyernek teret, mint a zöld, a bézs, a barna és a lila, ami a természet ihlette és sokszínű esztétika felé való elmozdulást jelzi.

Az ázsiai-csendes-óceáni régiót ugyanakkor továbbra is az akromatikus színek dominanciája jellemzi. A szürke egyértelműen emelkedő tendenciát mutat, míg a fehér visszaesőben van. A fekete és az ezüst stabilan tartja a pozícióját, megerősítve a klasszikus semleges színek tartós vonzerejét ebben a térségben.