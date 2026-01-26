Jó évet zártak a nyugdíjra önkéntesen takarékoskodók 2025-ben: az önkéntes nyugdíjpénztárak átlagos hozama 8,42 százalék volt.

Az átlagos, mintegy 2,1 millió forintos megtakarítással rendelkező tagok azonban eltérő eredményekkel találkoztak, az adatokat közlő pénztárak adatiból az derült ki, hogy tavaly a legjobban teljesítő pénztárban közel 496 ezer forint pluszt értek el, míg a lista másik végén a minimális, 11 forint híján 10 ezer forintos veszteség szerepelt.

A legjobban teljesítő kasszák közé tartozott az Allianz kockázatvállaló portfóliója (23,62 százalék), a Honvéd növekedési portfóliója (16,02 százalék) és az OTP dinamikus portfóliója (14,65 százalék).

A legrosszabbul teljesítők között a Pannónia Smaragd (-0,47 százalék) és Alfa Megatrend (0,48 százalék) portfóliója szerepelt.

A hozamok egyértelműen mutatják, hogy a kockázatosabb portfóliók hozták a legnagyobb nyereséget, míg a konzervatívabb befektetések sok esetben alacsony vagy negatív eredménnyel zártak.

Az elmúlt évek inflációs és kötvényhozam-ingadozásai is befolyásolták a megtakarítások alakulását. 2022-ben az elszálló infláció miatt sok pénztár mínuszba került, míg 2023-ban a kiemelkedő hozamok visszahozzák a veszteségeket, és a nyugdíjpénzek döntő része 20 százalék feletti hozammal gyarapodott. 2024-ben is jelentős reálhozamot érhettek el a tagok - emlékeztetett a portál.

A pénztárak jó teljesítménye különösen látványos lett azoknak a keveseknek, akik kitartottak a magánkasszák mellett. A magánnyugdíjpénztárak államosítása óta mára mindössze két szereplő maradt, a Budapest és a Horizont magánnyugdíjpénztár. A taglétszám a hajdani hárommillióról 50 ezer alá csökkent, de akik kitartottak, jelentős hozamra tehettek szert – írta Azénpénzem.