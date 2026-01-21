Az uniós pénzügyminiszterek megállapodása értelmében 2026 nyarától 3 eurós vámot vetnek ki az alacsony értékű, Európába érkező csomagokra, ezzel megszűnik a korábbi vámmentesség a főként kínai platformokról érkező rendelések esetében. A vám 2026. július 1-jétől terméktípusonként lesz érvényben, és mindaddig hatályban marad, amíg végleges megoldást nem találnak a 150 euró alatti online vásárlások vámmentességének megszüntetésére – számolt be az EU 27 kormányából álló Tanács döntéséről még decemberben a Reuters.

Az európai kiskereskedők széles körben üdvözölték az alacsony értékű csomagokra kivetett vámok bevezetését, mondván, hogy ez komoly lépés a tisztességesebb verseny felé.

Az intézkedés jelentősen átformálhatja a piaci dinamikát: lassítja a Temu, a Shein vagy az AliExpress platformokról érkező, alacsony értékű csomagok beáramlását, miközben felértékelődhetnek a megfelelő logisztikai háttérrel rendelkező hazai webshopok - hívta fel a figyelmet a Webshippy alapítója.

Perényi András utalt arra, hogy a magyar piacon eddig számos webshop támaszkodott a kedvező árú, közvetlen importtermékekre. 2026 nyarától azonban ezek a rendelések drágulhatnak, ami új helyzetet teremthet a fogyasztóknál: a vásárlók nagy része ugyanis árérzékeny, és gyorsan reagál az árváltozásokra. A hazai webshopok életében ezért versenytényezővé válhat a gyors szállítás, a precíz készletkezelés és az átlátható rendeléskövetés.

„A tervezett uniós vámváltozások minden szereplő számára új helyzetet teremthetnek. A versenyben azok a webshopok maradnak erősek, amelyek rugalmasak, gyorsak és képesek optimalizálni logisztikai folyamataikat" - mutatott rá a szakértő.