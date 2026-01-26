Tárgyalásokat kezdett a Rheinmetall német hadipari és járműipari vállalat és az OHB műholdgyártó cég arról, hogy kimondottan a német fegyveres erők számára közösen kifejlesszék a Starlink hazai verzióját – számolt be a Financial Times.

A tervezett vegyesvállalat Elon Musk műholdas internetszolgáltatásának mintájára katonai műholdas kommunikációs hálózatot hozna létre alacsony Föld körüli pályán a Bundeswher számára.

A Starlink a világ legnagyobb műholdas szélessávú szolgáltatója, amely több mint 9 ezer műholdja révén több millió ügyfelet lát el internet-hozzáféréssel. Bár kereskedelmi szolgáltatás, katonai szerepe is felértékelődött az ukrajnai háborúban, amikor a többi internetszolgáltatás megszűnésekor harctéri kommunikációt tudott biztosítani.

Ennek mintájára számos ország gondolkodik azon, miként teremthetne hasonló szolgáltatást magának, ám kulcsfontosságú technológia lévén saját szuverén rendszert szeretnének, amely nem függ Elon Musktól vagy Donald Trump politikájától. Ezt tükrözik a német tervek is, miszerint a Bundeswehr hálózatát elsősorban német vállalatok bevonásával akarják kiépíteni.

Ami pedig a forrásokat illeti: amennyiben a Rheinmetall és az OHB meg tud állapodni a német Starlink létrehozásáról, akkor sikerrel pályázhatnának a hadi- és űrtechnológia fejlesztését célzó 35 milliárd eurós német állami támogatási csomagra - mutatott rá a cikk alapján a Telex.