Az aktív szavazó pártválasztók
51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt
– írja a Magyar Társadalomkutató.
A felmérés szerint a Tisza Párt 41 százalékon áll, s az adatok szerint a DK és a Kutyapárt szimpatizánsait sikerült elszipkázniuk, akiknek így csökkent a támogatottsága, ezáltal a Parlamentbe se jutnának be.
A kormánypártokon és a Tiszán kívül jelenleg csak a Mi Hazánk Mozgalom lépné át a küszöböt, amely immár több hónapja stabilan 5 százalék feletti eredményt ér el.
A januári adatok alapján egy most vasárnapi választás hárompárti Országgyűlést eredményezne
– írja közleményében a Magyar Társadalomkutató.
Hivatalos: megvan a választások időpontja, ekkor vonulunk az urnák eléSulyok Tamás köztársasági elnök hivatalosan is bejelentette, hogy 2026. április 12-re tűzi ki az országgyűlési választások időpontját.
