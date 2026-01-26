Az aktív szavazó pártválasztók

51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt

– írja a Magyar Társadalomkutató.

A felmérés szerint a Tisza Párt 41 százalékon áll, s az adatok szerint a DK és a Kutyapárt szimpatizánsait sikerült elszipkázniuk, akiknek így csökkent a támogatottsága, ezáltal a Parlamentbe se jutnának be.

A kormánypártokon és a Tiszán kívül jelenleg csak a Mi Hazánk Mozgalom lépné át a küszöböt, amely immár több hónapja stabilan 5 százalék feletti eredményt ér el.

A januári adatok alapján egy most vasárnapi választás hárompárti Országgyűlést eredményezne

– írja közleményében a Magyar Társadalomkutató.