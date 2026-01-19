Kitiltotta az SZTFH a Polymarket nevű blokklánc-alapú előrejelzési platformot. A magyar felhasználók körében korábban nem volt annyira látogatott a platform, ugyanakkor az utóbbi időben azért várt érdekessé, mert itt többek között a 2026-os országgyűlési választások eredményére is lehet fogadni.

A Bitcoinbázis szerint európai idő szerint hétfő reggel tapasztalták az oldal felhasználói, hogy magyar IP címmel nem elérhető az oldal, egy tájékoztatás jelenik meg a főképernyőn, ami szerint a tartalom az SZTFH-0325927 számú hatósági döntés miatt hozzáférhetetlenné vált.

Az SZTFH hirdetései szerint a lap megtalálta a 321/5/2026-os azonosítószámmal ellátott dokumentumot, amely alapján az Adventure One Qss. Inc., valamint a hozzá tartozó polymarket.com domain és áldomainek tiltás alá kerültek azt követően, hogy a vállalat hatósági eljárási tiltott szerencsejáték szervezésével foglalkozik.

A Polymarket azzal jelent meg a hazai sajtóban az utóbbi időkben, hogy többen fogadnak Magyar Péterre, mint Magyarország következő miniszterelnökére a választások után, mint Orbán Viktorra.