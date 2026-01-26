Évente akár több tízezer forintot is feleslegesen fizethetnek ki azok a banki ügyfelek, akik ugyan digitálisan intézik pénzügyeiket, mégis drága számlacsomagot használnak. A money.hu elemzése szerint a „digitális ügyfelek“ már több olyan bankszámlát is elérhetnek, amelyeknél a számlavezetés, az utalás, sőt az első évben a bankkártya is díjmentes lehet.

Az elemzés a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghatározott „digitális ügyfélprofil” alapján vizsgálta a hazai bankszámlák költségeit. Ez a profil az átlagos jövedelmű, havi egyszer készpénzt felvevő, mobilappon vagy netbankon keresztül rendszeresen utaló ügyfelekre jellemző. A számítások szerint

a „digitális ügyfelek” az éves bankszámlaköltségek 4000 és 33 000 forint között szóródnak, a legolcsóbb és legdrágább csomag között így akár 28 500 forint a különbség.

A „digitális ügyfelek” kifejezetten értékesek a bankoknak: nem terhelik a bankfiókokat, és az SMS-ek helyett applikációt használnak, ezért pénzintézetek versengenek értük olyan csomagokkal, ahol a számlavezetés és az utalás is díjmentes, és gyakran az első éves bankkártyadíj is 0 forint - hívja fel a figyelmet Richter Ádám, a money.hu pénzügyi elemzője.

A bankváltástól való félelem azonban sokakat visszatart, pedig az egyszerűsített (egyablakos) bankváltás gyors és kényelmes. Az ügyfélnek csak az új banknál kell kezdeményeznie a váltást, a pénzintézetek egymás között intézik az állandó átutalások és csoportos beszedések átvitelét. A teljes folyamat legfeljebb 13 munkanapot vesz igénybe, a régi számla pedig akár automatikusan is megszüntethető.

A money.hu szakértője szerint érdemes évente legalább egyszer ellenőrizni online bankszámla-kalkulátor segítségével, hogy a jelenlegi bank ajánlata versenyképes-e. Idén januárban különösen figyeljünk a banki értesítésekre. Az MNB ugyanis előírta a pénzintézeteknek, hogy az éves díjkimutatással egyidejűleg tájékoztassák ügyfeleiket, ha házon belül kedvezőbb számlacsomag érhető el - húzta alá Richter Ádám.