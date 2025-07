Görögország egyre népszerűbb célponttá válik a ingatlanvásárlás, még azokon a területeken is, amelyek kevésbé kiemelkedő turisztikai célpontok – írja a Kathimerini.gr. Sokan úgy szeretnék megtapasztalni Görögországot, ahogyan az 20 évvel ezelőtt volt. Ezért kisebb szigetekre, vagy akár a szárazföld területeire költöznek, mint például Nyugat-Görögországba vagy a Peloponnészosz-félszigetre. Csakhogy itt már hosszútvú ottlétre rendezkednek be, nem kéthetes nyaralásra.

Az athéni tengerparton az árak az elmúlt években emelkedtek, de még így 25-30 százalékkal olcsóbb, mint más úti célok, például Róma, Barcelona, ​​Párizs, Milánó és Madrid. Milánóban a külföldiek átlagosan 15 000 eurót fizetnek négyzetméterenként.

100 négyzetméteres házat vettek már meg 430 000 euróért Asztipáleán,

Varkizában 180 négyzetméteres lakást vettek 660 000 euróért,

Kythirában egy francia nyugdíjas pár, 150 000 euróért vett egy kis házat, hogy letelepedhessen és legalább évi hat hónapig ott maradhasson.

Úgy tűnik, hogy egyre nagyobb teret kap az a tendencia, hogy sok külföldi vásárló legalább hat hónapig maradhasson Görögországban, amely részben azoknak az ösztönzőknek is köszönhető, amelyeket az elmúlt években a nyugdíjasok és a magas jövedelműek számára a nem belföldi tartózkodási engedélyek rendszere keretében vezettek be. Angliában, de például Franciaországban is, a kormányok részéről barátságtalan légkör uralkodik, ami sok embert arra késztetett, hogy más úti célokat keressen letelepedésre, akár csak évente néhány hónapra is. Görögország politikai stabilitása, a biztonságérzet és a bevezetett adókedvezmények miatt megadja ezt a lehetőséget.