Az agyunk naponta több száz zaj dekódolásán dolgozik. Egyesek számára azonban ezek a háttérzajok annyira nyomasztóvá válhatnak, hogy elvonják a figyelmüket a hangok felismerésétől. Egyes kutatások szerint a zajszűrő fejhallgatók túlzott használatában keresendő az egyre több fiatalt érintő hallásfeldolgozási zavar (APD) oka - hívta fel a figyelmet a BBC.

Öt brit kórház audiológiai osztálya is arról számolt be a BBC-nek, hogy megnövekedett azoknak a fiataloknak a száma, akiket a háziorvosok hallásproblémákkal utalnak be hozzájuk. Csakhogy a vizsgálat során kiderül, hogy a hallásuk normális, és a hangfeldolgozási képességükkel van gond.

Az APD (Auditory Processing Disorder) egy olyan neurológiai állapotot, amelyben az agynak nehézséget okoz a hangok és a beszédszavak megértése. Elképzelhető, hogy ez az állapot összefüggésben van a zajszűrő fejhallgatók túlzott használatával

– vélik a szakemberek.

Renee Almeida, az egyik brit felnőtt audiológiai klinikai vezetője szerint a zajszűrő fejhallgatóknak megvannak a maguk előnyei, különösen a fül hosszú távú egészségét illetően, mivel hangszigetelő funkciójuk megakadályozhatja, hogy a magas frekvenciájú és hangos zajok elérjék és károsítsák a fület például zenehallgatás közben.

Ugyanakkor fontos, hogy a hangok sokféleségét halljuk, és az agy el tudja dönteni, mi az, amire összpontosítania kell.

A fejhallgatók népszerűsége az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt. A szűrés mértéke azonban modellről modellre változhat. Egyes modellek egyszerűen passzív zajszűrést kínálnak, ahol a fejhallgató és a fül közötti akusztikus tömítés csökkenti a közeli zajokat. Mások olyan szűrési móddal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a háttérzajok részleges hallását.

Claire Benton, a Brit Audiológiai Akadémia alelnöke azt állítja, hogy

a mindennapi hangok teljes blokkolásával az agy „elfelejtheti” kiszűrni a zajt.

„Hamis környezetet hoz létre az ember azzal, hogy a fejhallgatót viselve csak azt hallgatja, amit akar. Nem kell megdolgoznia érte” – mondta.

Mint magyarázta, az összetettebb, magas szintű hallgatási képességek az agyban csak a késő tizenéves kor felé fejeződnek be igazán. Tehát, ha valaki csak zajszűrő fejhallgatót visel és ebben a hamis világban él a késő tizenéves korában, akkor kissé késlelteti a beszéd és a zajok feldolgozásának képességét.

Szakemberek szerint különösen a világjárvány után terjedt el a zajszűrő fejhallgatók használata, egyrészt az új technológiáknak, másrészt viszont a bezárást követően a zajos környezetben megnövekedett szorongásnak köszönhetően.

Nem véletlen, hogy ma már gyakran látni, hogy az emberek zajszűrő fejhallgatóval járkálnak a szabadban, és feliratos videókat néznek online, annak ellenére, hogy tökéletesen hallják a hangot. A YouGov egyik felmérése szerint a 18-24 évesek 61 százaléka inkább feliratozva nézi a tévét.

Logikus, hogy megnő a szorongás, ha az ember agya már nem rendelkezik azokkal az inputokkal, amelyek segítenek megmondani, hogy mi az, ami aggodalomra ad okot, és mi az, ami nem – mutatott rá Angela Alexander audiológus,

Ennek javítása érdekében azt javasolja, hogy csökkentsük a fejhallgató használatának idejét, és használjunk olyan üzemmódot, amely felerősítheti a háttérzajt, valamint olyan fejhallgatót viseljünk, amely nem zárja le teljesen a fület.