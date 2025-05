Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai hivatala, a U.S. Bureau of Labor Statistics kedden közzétett adatai alapján az az infláció mértéke éves összevetésben 2,3 százalékra mérséklődött a márciusi 2,4 százalék után, ami 2021 februárja óta a legalacsonyabb szint. Ezzel szemben az elemzők 2,4 százalékos adatot vártak áprilisra is.

Havi szinten az elemzők által várt 0,3 százalék helyett 0,2 százalékkal nőtt a fogyasztói árindex, miután márciusban 0,1 százalékkal, 2020 májusa óta először csökkent – írja az MTI.

A Federal Reserve (Fed) által inkább követett, a kamat alakítása szempontjából különösen fontos élelmiszer- és energiaárak nélküli maginfláció éves szinten az előző havival és az elemzői várakozásokkal megegyezően 2,8 százalékon állt áprilisban.