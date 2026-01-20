Már Düsseldorfban és Hamburgban is teszteli a Lidl azt a koncepciót, amely szerint bérbe adják parkolóhelyeiket egyes helyeken a csúcsidőn kívül.

A vg.hu azt írta, hogy a próbát Hamburg Hamm kerületében a hét elején elindították, ahol tíz parkolóhelyet lehet lefoglalni este 6 és reggel 8 óra között. A foglalást a Wemolo szolgáltató kezeli, az éjszakai parkolás díja három euró (kb. (1150 forint), de heti és havi csomagok is elérhetők.

Az üzletlánc szerint a kezdeményezés mindkét félnek előnyös. A Lidl így hasznosítja az esténként és éjszaka kihasználatlan parkolóhelyeket, az autósoknak pedig nem kell szabad helyeket keresgélniük. A teszt célja, hogy a parkolók értékes erőforrássá váljanak, és bevételt generáljanak a boltok számára.

A sikeres próbák után elképzelhető, hogy a koncepciót további városokban is bevezetik, hiszen más német kiskereskedőknél már működik a modell.